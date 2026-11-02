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Στη σύλληψη και δεύτερου προσώπου, ηλικίας 36 ετών, προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό με τους επικίνδυνους ελιγμούς drift στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον γαμπρό, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το γαμήλιο θέαμα που καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ένδειξη «Just Married».



Με τη νέα αυτή εξέλιξη, οι συλλήψεις για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της διερεύνησης περιλαμβάνονται πέραν του οδηγού του αγωνιστικού οχήματος, και πρόσωπα που φέρονται να απέκλεισαν τις εξόδους του κυκλικού κόμβου, χρησιμοποιώντας ρυμουλκά οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το drift show.

Όπως πληροφορούμαστε, το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου του γάμου και όταν αναχώρησαν από την εκκλησία.

Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Just Married», φαίνεται οδηγός αγωνιστικού οχήματος να πραγματοποιεί επανειλημμένες πλαγιολισθήσεις εντός του κυκλικού κόμβου, ενώ την ίδια ώρα ανάβουν βεγγαλικά. Μάλιστα, στο οπτικό υλικό διακρίνεται και πρόσωπο να βρίσκεται εντός του δρόμου, την ώρα που το όχημα πραγματοποιεί τους επικίνδυνους ελιγμούς.

Παράλληλα, οι έξοδοι του κυκλικού κόμβου είχαν αποκλειστεί με ρυμουλκά οχήματα, ώστε να αποτραπεί η διέλευση άλλων οχημάτων κατά τη διάρκεια του αυτοσχέδιου θεάματος.