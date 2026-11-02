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Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις θέσεις της ηγεσίας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.). Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα στις 11:00 και ολοκληρώνεται απόψε στις 21:00.
Ακολουθούν οι δηλώσεις όσων υπέβαλαν μέχρι στιγμής την υποψηφιότητά τους:
Για τη θέση του Προέδρου: Χρίστου Χρίστος
Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: Κουντουρέσιης Πέτρος
Για τις τρεις θέσεις των Αντιπροέδρων:
Γρηγορίου Χαράλαμπος
Διονυσίου Άντρη
Κούρτη Νεφέλη
Νεάρχου Στυλιανός
Όσκης Ιωάννης
Παπαγιάννης Λίνος
Χατζησυμεού Παναγιώτης