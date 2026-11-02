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Επεισόδιο με τον 43χρονο που ομολόγησε τον φόνο της 61χρονης Όλγας Βασιλίευβα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής εντός των αστυνομικών κρατητηρίων Λεμεσού, προκαλώντας κινητοποίηση των μελών της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 43χρονος δέχθηκε επίθεση από άλλο κρατούμενο, ενώ βρισκόταν στο κελί του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο συγκρατούμενός του κατάφερε να τον προσεγγίσει και να του επιτεθεί διερευνώνται.

Αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό έσπευσαν στο κελί. Ακολούθως ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και του παρασχέθηκε περίθαλψη. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στα κρατητήρια.

Το περιστατικό οδήγησε στη λήψη πρόσθετων μέτρων, με τις Αρχές να αποφασίζουν την απομόνωσή του από τους υπόλοιπους κρατούμενους, ώστε να μην υπάρξει νέα επίθεση σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 43χρονος φέρεται να ζήτησε να μη δοθεί συνέχεια στο περιστατικό και να μην προχωρήσει περαιτέρω διερεύνησή του, καθώς δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση με άλλους κρατούμενους εντός του χώρου κράτησης.