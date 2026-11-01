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Διενεργήθηκε σήμερα Κυριακή (01/11), η νεκροτομή επί της σορού της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, η οποία δολοφονήθηκε από τον 43χρονο Σύρο σύντροφό της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατός της οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία προκλήθηκε από πλήξη με αμβλύ και θλων όργανο.

Τη νεκροτομή επί της σορού διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους.

Στο μεταξύ, ο καθ’ ομολογία δράστης οδηγήθηκε σήμερα εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης.