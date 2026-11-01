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Σε τέσσερις ανακοινώσεις μέσα σε λίγες ώρες εξελίχθηκε η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, με φόντο τις Προεδρικές Εκλογές και αφορμή τις αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Η Πινδάρου άνοιξε τον χορό των ανακοινώσεων, θέτοντας το ερώτημα «γιατί δεν τολμά να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο;», με την Εζεκία Παπαϊωάννου να απαντά ότι «προφανώς ο ΔΗΣΥ χρησιμοποιεί τον αντιακελισμο για να καλύψει τα διάφορα εσωκομματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει».

Η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο ΔΗΣΥ επανήλθε με ακόμη πιο σκληρή ανακοίνωση, κατηγορώντας το ΑΚΕΛ ότι «τη μια και μόνη φορά που εμπιστεύτηκαν το ΑΚΕΛ να κυβερνήσει, διέλυσε τη χώρα», επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο την υπόθεση της Δρομολαξιάς και την τραγωδία στο Μαρί. «Η Κύπρος στα σκουπίδια!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πινδάρου.

Το ΑΚΕΛ σήκωσε εκ νέου το γάντι, απαντώντας με τέταρτη ανακοίνωση ότι «Όσο αντιΑΚΕΛισμό κι αν ρίξει ο ΔΗΣΥ δεν θα μπορέσει να κρύψει τα προβλήματά του αλλά ούτε και να αποπροσανατολίσει από το βασικό». Παράλληλα, καταλόγισε στον ΔΗΣΥ την ευθύνη για όσα βιώνει η κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι τις πολιτικές του συνεχίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση – Η πρώτη ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κατηγορεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό και υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ πρέπει να βρεθεί στην εξουσία.

Το κόμμα, δηλαδή, επί της διακυβέρνησης του οποίου η Κύπρος αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές, οδηγήθηκε σε βαθιά οικονομική κρίση, στην ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων, στην φτώχεια και την ανέχεια.

Και αν όπως διατείνεται το ΑΚΕΛ εκπροσωπεί την κοινωνία και την καθαρότητα, ενώ άλλοι τα συμφέροντα, γιατί δεν τολμά να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο;

Μήπως παραδέχονται εκ προοιμίου την αλήθεια; Μήπως παραδέχονται έμμεσα πως όσα συνεχίζουν να σερβίρουν στην κοινωνία δοκιμάστηκαν και απέτυχαν;

Χρειάστηκαν τεράστιες θυσίες από τους πολίτες, δύσκολες αποφάσεις και δέκα χρόνια συνεχούς προσπάθειας για να σταθεί ξανά η οικονομία στα πόδια της και να παραδώσουμε το 2023 μια χώρα με ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα και αποκατεστημένη διεθνή αξιοπιστία.

Αυτή την πορεία ο Δημοκρατικός Συναγερμός την υπερασπίζεται.

Μόνο με μια διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί ο τόπος, αφενός, να αφήσει πίσω του την ασυνεννοησία, την προχειρότητα, την ατολμία και την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και, αφετέρου, να αποφύγει καταστροφικούς αριστερούς πειραματισμούς.

Μόνο έτσι η χώρα θα προχωρήσει μπροστά αποτελεσματικά, με σταθερότητα, προοπτική και αισιοδοξία.

Η απάντηση του ΑΚΕΛ: «Ο ΔΗΣΥ χρησιμοποιεί τον αντιακελισμό για να καλύψει τα προβλήματά του»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ στη χτεσινή του ομιλία ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής ήταν πολύ σαφής στην κριτική του: ο ΔΗΣΥ κυβερνά τα τελευταία 13 χρόνια.

Πριν η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και τώρα η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στρώνουν χαλί στα μεγάλα συμφέροντα, βάζουν τα μεγάλα κέρδη πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας, ξηλώνουν το κοινωνικό κράτος και τις εργασιακές σχέσεις, αφήνουν χιλιάδες μικρομεσαίους στο έλεος του πληθωρισμού, απογειώνουν με τα έργα και τις ημέρες τους τη θεσμική διαφθορά και διαπλοκή.

Προφανώς ο ΔΗΣΥ χρησιμοποιεί τον αντιακελισμο για να καλύψει τα διάφορα εσωκομματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πλέον όμως δεν πείθει κανένα με το ν´ απαντά στη δικαιολογημένη κριτική με την καραμέλα «το κακό ΑΚΕΛ».

Πάρκαραν τον τόπο στο αδιέξοδο και περιμένουν να τους χειροκροτήσουμε. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να ασκεί τεκμηριωμένη κριτική και να καταθέτει θέσεις και προτάσεις. Και θ’ αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτό που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας: την προοδευτική αλλαγή.

Νέα επίθεση ΔΗΣΥ: «Τη μια και μόνη φορά που εμπιστεύτηκαν το ΑΚΕΛ, διέλυσε τη χώρα»

Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια. Τη μια και μόνη φορά που εμπιστεύτηκαν το ΑΚΕΛ να κυβερνήσει, διέλυσε τη χώρα.

Φτώχεια, ανεργία, κλείσιμο επιχειρήσεων, κοινωνικά παντοπωλεία, μείωση μισθών και συντάξεων, ανισότητες, ελλείμματα. Η Κύπρος στα σκουπίδια!

Είδαν επίσης το εμφάνταστο σκάνδαλο του ΑΚΕΛ στη Δρομολαξιά, όχι κατ’ ισχυρισμό αλλά με βούλα δικαστηρίου. Και το ΑΚΕΛ έξω από τα δικαστήρια να διαμαρτύρεται!

Με τις δογματικές τους αντιλήψεις ήθελαν να προσέχουν τα παράνομα εκρηκτικά, και ανατίναξαν τη χώρα.

Αυτά και πολλά άλλα γνωρίζουν οι πολίτες. Και το ΑΚΕΛ τα γνωρίζει. Με τόσο στόμφο που μιλά, αν τα πίστευε κιόλας θα τολμούσε να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο.

Η τελευταία ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Όσο αντιΑΚΕΛισμό κι αν ρίξει ο ΔΗΣΥ δεν θα μπορέσει να κρύψει τα προβλήματά του αλλά ούτε και να αποπροσανατολίσει από το βασικό. Όσα οικτρά ζει η πλειοψηφία της κοινωνίας είναι αποτέλεσμα των πολιτικών του ΔΗΣΥ, τις οποίες συνεχίζει ο Ν. Χριστοδουλίδης.