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Η ομάδα είναι ικανή να επιλύει σύνθετες διαφορές και να καθοδηγεί τους πελάτες σε συναλλακτικά και αναπτυξιακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξωδικαστικής συμβουλευτικής, της σύνταξης εξατομικευμένων νομικών εγγράφων και συμφωνιών και της προετοιμασίας νομικών γνωμοδοτήσεων

Άλεξ Θέμις, δικηγόρος και Γιώργος Ιωάννου, συνέταιρος, επικεφαλής Τμήματος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Η Λεμεσός αποτελεί εδώ και χρόνια τον πυρήνα της κυπριακής αγοράς ακινήτων. Ο ορίζοντας της πόλης εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς οι διεθνείς επενδύσεις και τα έργα ανάπτυξης ακινήτων συνεχίζουν να ευδοκιμούν. Αυτή η ανάπτυξη προκαλεί μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένη νομική τεχνογνωσία, που καλύπτει θέματα χωροταξικών ζητημάτων, ασφάλειας τίτλων ιδιοκτησίας και επίλυσης διαφορών.

Στη GZG βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του δυναμικού τοπίου, παρέχοντας ολοκληρωμένες νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε όλο το φάσμα του δικαίου ακινήτων, αδειών χρήσης γης, κατασκευαστικού δικαίου και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη ακινήτων, στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η προσέγγισή μας στηρίζεται στη συνοχή και στη συνέπεια. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας από τα πρώτα στάδια ενός έργου έως την ολοκλήρωσή του, καλύπτοντας κάθε φάση της διαδικασίας. Το υπεύθυνο τμήμα μας αποτελείται από επτά έμπειρους δικηγόρους, με επικεφαλής τον συνέταιρο Γιώργο Ιωάννου και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο δίκαιο ακινήτων και γης, τη διαιτησία και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Η ομάδα είναι εξίσου ικανή να επιλύει σύνθετες διαφορές και να καθοδηγεί τους πελάτες σε συναλλακτικά και αναπτυξιακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξωδικαστικής συμβουλευτικής, της σύνταξης εξατομικευμένων νομικών εγγράφων και συμφωνιών και της προετοιμασίας νομικών γνωμοδοτήσεων. Με λίγα λόγια, χειριζόμαστε θέματα από το Α έως το Ω.

Συμπληρώνοντας την νομική ομάδα μας, οι τοπογράφοι, εκτιμητές γης και σύμβουλοι ακινήτων μας, παρέχουν συμβουλές πέραν των καθαρά νομικών εξετάσεων. Μαζί, φέρνουμε μια διεθνή προοπτική σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Ιστορική απόφαση που προστατεύει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων

Η ομάδα μας εξασφάλισε πρόσφατα μια ανατρεπτική απόφαση του Εφετείου της Κύπρου, σε μία υπόθεση που έχει προσελκύσει ενδιαφέρον σε όλο το νησί.

Το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση Πρωτόδικου Δικαστηρίου (ποινική δικαιοδοσία), η οποία είχε αθωώσει τον κατηγορούμενο από την κατηγορία της κατοχής ακινήτου εγγεγραμμένου στο όνομα άλλου προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του. Το Πρωτόδικο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η κατοχή που προέρχεται αρχικά από μια έγκυρη συμφωνία ενοικίασης δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αυθαίρετη και ότι ο τερματισμός της ενοικίασης δεν αποτελούσε, καθ’ αυτή, ανάκληση της συναίνεσης.

Το Εφετείο έκρινε ότι το ζήτημα της νομιμότητας του τερματισμού της ενοικίασης ήταν θέμα αποκλειστικά των πολιτικών δικαστηρίων και εξαιρείτο από το πεδίο εφαρμογής του Ποινικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία κατά την οποία ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να εκκενώσει το ακίνητο μετά τη σαφή και ρητή ανάκληση της συναίνεσης του ιδιοκτήτη, διέπραττε ποινικό αδίκημα.

Η απόφαση αναδεικνύει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα: μισθωτές που εκμεταλλεύονται την ύπαρξη συμφωνίας ενοικίασης για να παραμείνουν στο ακίνητο, συχνά χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο, παραβλέποντας τις νομικές διαδικασίες. Η απόφαση του Δικαστηρίου καθιστά σαφές ότι οι παραβάτες μπορούν να καταδικαστούν για διάπραξη ποινικού αδικήματος

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο, αυτή είναι μια μεταρρυθμιστική εξέλιξη. Η ποινική διαδικασία είναι πλέον ένας ενεργός και αξιόπιστος μηχανισμός που προσφέρει στους ιδιοκτήτες ένα πολύ πιο άμεσο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Το μέλλον: Τι περιμένουμε για το 2027

Το νομικό τοπίο εξελίσσεται παράλληλα με μια αγορά ακινήτων που δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Οι τιμές κατοικιών στη Λεμεσό και στην Κύπρο γενικότερα συνέχισαν να ανέρχονται κατά τη διάρκεια του 2026, λόγω της συνεχούς ζήτησης τόσο από τοπικούς όσο και από ξένους αγοραστές, ενισχύοντας τη θέση της πόλης ως το κορυφαίο διεθνές επιχειρηματικό και lifestyle κέντρο του νησιού. Με το βλέμμα στο 2027, αναμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη σε κατοικίες και εμπορικά έργα.

Η τεχνητή νοημοσύνη επίσης αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας του τομέα και δρα ως ένας ισχυρός μηχανισμός διαχωρισμού, οδηγώντας σε διαφοροποίηση των αγορών, βιομηχανιών και εταιρειών ταυτόχρονα, από εργαλεία προγνωστικής τιμολόγησης και αυτοματοποιημένων εκτιμήσεων έως έξυπνα συστήματα διαχείρισης ακινήτων.

Για τους νομικούς επαγγελματίες, αυτή η μετατόπιση δημιουργεί ήδη νέο συμβουλευτικό έργο γύρω από συμβάσεις, διακυβέρνηση δεδομένων και κανονιστικές επιπτώσεις της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων στον τομέα των ακινήτων.

Στη GZG είμαστε δεσμευμένοι όχι μόνο να διαχειριζόμαστε αυτές τις αλλαγές για τους πελάτες μας, αλλά να τις προβλέπουμε. Μέσω των γραφείων μας στη Λεμεσό και τη Λευκωσία και του προσεχούς γραφείου μας στην Αθήνα, φέρνουμε την τεχνογνωσία, τους πόρους και το ιστορικό επιτυχιών που απαιτεί αυτή η αγορά.

Σχετικά με τη GZG

Η GZG είναι μια κορυφαία, δυναμική δικηγορική εταιρεία πλήρους φάσματος υπηρεσιών στην Κύπρο, που συγκεντρώνει σχεδόν 100 νομικούς και μη νομικούς επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων δικηγόροι υψηλής κατάρτισης, διαμεσολαβητές, διαιτητές, νομικοί σύμβουλοι, τρεις πρώην δικαστές και ένας πρώην Υπουργός Οικονομικών, που παρέχουν νομική, κανονιστική και γεωστρατηγική τεχνογνωσία.

Η ομάδα παρέχει πρακτικές και εμπορικά στοχευμένες συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δικηγορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφορών και δικαστικής εκπροσώπησης, διαιτησίας, ακινήτων, τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, εργατικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, τεχνολογίας και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται σε διεθνείς νομικούς οδηγούς, όπως οι Legal 500, Chambers & Partners και Lexology, και αποτελεί το μοναδικό κυπριακό μέλος πλήθους διεθνών δικτύων, μεταξύ των οποίων το Sino International Professional Advisory Council (SIPAC), εκπροσωπώντας την Κύπρο και την Ελλάδα. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με κορυφαίες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες ως αξιόπιστος εταίρος σε πολύπλοκες υποθέσεις που εμπλέκουν πολλαπλές δικαιοδοσίες, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάδειξη της Κύπρου ως κέντρου για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Άλεξ Θέμις, δικηγόρος και Γιώργος Ιωάννου, συνέταιρος, επικεφαλής Τμήματος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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3030 Limassol, Cyprus

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WEBSITE: www.gzg.com.cy

George Z. Georgiou & Associates LLC

1 Iras Street, 1060 Nicosia (headquarters)

T. +357 22 763340 | F. +357 22 763343

info@gzg.com.cy