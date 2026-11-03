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Μια σημαντική διάκριση για την κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου και μια αξιοσημείωτη επιτυχία για τη νέα γενιά μουσικών κυπριακής καταγωγής καταγράφει η φετινή διοργάνωση του BBC Young Musician.

Η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη αναδείχθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου νικήτρια του διαγωνισμού για το 2026, κατακτώντας έναν τίτλο που εδώ και σχεδόν μισό αιώνα αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την ανάδειξη νέων ταλέντων στην κλασική μουσική.

Η επιτυχία της έχει ιδιαίτερη σημασία για την κυπριακή κοινότητα της Βρετανίας, η οποία χαιρετίζει τη διάκριση της νεαρής μουσικού. Η Δημητριάδη (Sofia Demetriades), την οποία το BBC προσδιορίζει ως Βρετανίδα κυπριακής καταγωγής (UK Cypriot), έρχεται να προστεθεί στις περιπτώσεις νέων ανθρώπων της διασποράς που διακρίνονται στον διεθνή πολιτιστικό χώρο.

Η νικήτρια εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με την ερμηνεία της στο «Κοντσέρτο για Βιολί» του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, συνοδευόμενη από την BBC National Orchestra of Wales, υπό τη διεύθυνση του Άλπες Τσαουχάν. Οι κριτές εξήραν την τεχνική της αρτιότητα, τη μουσική ευαισθησία και την ωριμότητα της ερμηνείας της.

Η Σοφία Δημητριάδη με το βραβείο της (Φωτ.: BBC/ Betsan Evans)

Η διαδρομή της προς τον τελικό ξεκίνησε ανάμεσα σε αρκετές εκατοντάδες υποψηφίους που υπέβαλαν βιντεοσκοπημένες αιτήσεις. Σαράντα νέοι μουσικοί επιλέχθηκαν για τις ζωντανές ακροάσεις στο Bath Spa University, από όπου προέκυψαν οι οκτώ συμμετέχοντες στα προημιτελικά. Η εμφάνισή της σ’ εκείνη τη φάση συνέπεσε μάλιστα με τα 18α γενέθλιά της.

Ιδιαίτερη ήταν και η φετινή φυσιογνωμία του διαγωνισμού, καθώς για πρώτη φορά στα 48 χρόνια της ιστορίας του ο τελικός είχε αποκλειστικά γυναίκες φιναλίστ. Μαζί με τη Δημητριάδη διαγωνίστηκαν η 17χρονη φλαουτίστρια ράκορντερ Άλμα Νούνιεθ Ντεμπρετσένι (Alma Nunez Debretzeni) και η 18χρονη σαξοφωνίστρια Κέζια Κόλτον (Kezia Colton).

Η πιανίστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής Τζοάνα ΜακΓκρέγκορ (Joanna MacGregor) χαρακτήρισε τη Δημητριάδη «μια πραγματικά εξαιρετική μουσικό», υπογραμμίζοντας την έμφυτη αίσθηση του χρώματος, του μουσικού ύφους και της αρχιτεκτονικής των έργων που ερμηνεύει. Όπως σημείωσε, η ευαισθησία και η εκλεπτυσμένη μουσικότητά της ξεχώρισαν σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης.

«Αισθάνομαι τιμή και ενθουσιασμό που συμμετείχα στο BBC Young Musician. Απόλαυσα την εμφάνισή μου στα προημιτελικά, την ημέρα των 18ων γενεθλίων μου. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω εκείνη τη στιγμή, αλλά το να αναδειχθώ τελικά νικήτρια είναι το απόλυτο όνειρό μου» δήλωσε η ίδια.

Για τη Σοφία Δημητριάδη

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λέστερσαϊρ της Αγγλίας, η 18χρονη Σοφία Δημητριάδη βρίσκεται στο πρώτο έτος των προπτυχιακών σπουδών της στη Royal Academy of Music του Λονδίνου, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας, όπου έχει προηγουμένως φοιτήσει και στο Junior Academy. Σπουδάζει με καθηγήτρια τη διακεκριμένη βιολονίστρια Σο-Οκ Κιμ.

Η νίκη της στον διαγωνισμό αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό σε μια πορεία που έχει ήδη καταγράψει διεθνείς διακρίσεις και εμφανίσεις. Η Δημητριάδη έχει ήδη στο ενεργητικό της σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Lipinski-Wieniawski στην Πολωνία, το 2024, καθώς και διακρίσεις στον διεθνή διαγωνισμό εγχόρδων του Haslemere. Έχει επίσης εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στον Καναδά.

Ο διαγωνισμός BBC Young Musician ιδρύθηκε το 1978, με πρωτοβουλία του Humphrey Burton, και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Στα σχεδόν πέντε δεκαετίες της ιστορίας του έχει αναδείξει μουσικούς που απέκτησαν στη συνέχεια διεθνή αναγνώριση, όπως ο τσελίστας Sheku Kanneh-Mason, η τρομπετίστρια Alison Balsom, ο πιανίστας Stephen Hough και η βιολονίστρια Nicola Benedetti, η οποία ήταν η τελευταία βιολονίστρια που κέρδισε τον τίτλο, το 2004.

Η νίκη συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3000 στερλινών για την ενίσχυση των μουσικών σπουδών της, καθώς και ευκαιρίες ηχογραφήσεων και ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσω του BBC Radio 3. Παράλληλα, και οι τρεις φιναλίστ θα συνεργαστούν με τον οργανισμό Young Classical Artists Trust, ο οποίος θα τους υποστηρίξει στη διαχείριση και ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Πηγή: BBC