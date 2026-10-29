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Η Έλενα Περικλέους, συγγραφέας περισσότερων από 30 βιβλίων για παιδιά και νέους και νυν Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι υποψήφια για το Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2027, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στον χώρο της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

Η υποψηφιότητά της υποβλήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των 277 δημιουργών και οργανισμών από 80 χώρες και περιοχές που διεκδικούν τη διάκριση για το 2027.

Το όνομα του νικητή ή της νικήτριας του Βραβείου ALMA θα ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου 2027, στη Στοκχόλμη. Το 2026 απονεμήθηκε στον Καναδό συγγραφέα και εικονογράφο Τζον Κλάσεν.

Το διεθνούς εμβέλειας βραβείο θεσπίστηκε το 2002 από τη σουηδική κυβέρνηση στη μνήμη της Σουηδής συγγραφέως Άστριντ Λίντγκρεν και απονέμεται σε συγγραφείς, εικονογράφους, αφηγητές και οργανισμούς για τη συμβολή τους στην παιδική και νεανική λογοτεχνία και στην προώθηση της ανάγνωσης από τα παιδιά. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους πέντε εκατομμυρίων κορόνων (€450.000) που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο για συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

Η Έλενα Περικλέους έχει μακρά παρουσία στον χώρο του παιδικού βιβλίου, με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τους 30 τίτλους, καθώς και δραστηριότητα στην εκπαίδευση και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, της δημιουργικής έκφρασης και της ενδυνάμωσης των παιδιών. Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα του σημερινού θεσμικού της ρόλου ως Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς αναδεικνύει τη συνέχεια και τη συνέπεια μιας πορείας με επίκεντρο το παιδί, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα δικαιώματά του.

Σε δήλωσή της με αφορμή την υποψηφιότητα, η ίδια αναφέρει ότι η λογοτεχνία υπήρξε για εκείνη τρόπος επικοινωνίας με τα παιδιά και χώρος όπου μπορούν να εκφράσουν τη φαντασία και τη σκέψη τους. «Πιστεύω βαθιά στη δύναμη των ιστοριών να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, να ενθαρρύνουν τη σκέψη και να δίνουν φωνή στα παιδιά. Κάθε ιστορία μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες και να ενδυναμώσει τη φωνή των παιδιών» δήλωσε η ίδια σχετικά.