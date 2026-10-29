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Θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να προτάσσει νέες ιδέες και νέες προσεγγίσεις.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης, για τον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2026, και ερωτηθείς αν βλέπει παράθυρο ευκαιρίας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, με αφορμή και την κάθοδο της κας Ολγκίν στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όσο εξαρτάται από μένα, θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας.

Παρόλο ότι δεν υποβαθμίζω τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, τα προβλήματα, είμαι εδώ συνεχώς με νέες ιδέες, νέες προσεγγίσεις, πάντα εντός του καθορισμένου πλαισίου, έτσι ώστε να πετύχουμε να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο».

Εξάλλου, ερωτηθείς για τον Διαγωνισμό Δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαι εδώ γιατί πραγματικά πιστεύω στην προοπτική των τεχνικών, των τεχνολογικών επαγγελμάτων και είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, να δούμε πώς μπορούμε να την αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί όχι μόνο βοηθά τους νέους μας να αναδείξουν τις δεξιότητες τους, που είναι μια βασική πρόκληση που έχουμε να πετύχουμε και μέσα από την εκπαίδευση μας, αλλά και γενικότερα, είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς και τις προοπτικές της οικονομίας μας.

Και είμαι εδώ ακριβώς για να στηρίξω αυτό τον θεσμό και συνομιλώντας με τους διαγωνιζόμενους να δούμε πώς μπορούμε ακόμη περισσότερο να αναβαθμίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Κληθείς να σχολιάσει το χαμηλό ποσοστό των νέων που επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν πάρα πολύ χαμηλό, όμως, αυξάνεται και θα το αυξήσουμε ακόμη περισσότερο. Είναι για αυτό τον λόγο που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με δύο Τεχνικά Γυμνάσια, ξεκινήσαμε με τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, προχωρήσαμε με την Πάφο και τη Λάρνακα, θα γίνει ανά το παγκύπριο.

Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η ζήτηση που υπήρξε ήταν σαφώς περισσότερη από τις θέσεις που είχαμε προσφέρει και αυτό είναι ενδεικτικό.

Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχει και κάποιο άλλο δεδομένο. Ο αριθμός των μαθητών μας που πηγαίνουν στην τεχνική εκπαίδευση μετά το Γυμνάσιο, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και είναι κάτι που ενθαρρύνουμε και ενισχύουμε και κάτι που συνδέεται με το πού θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας».