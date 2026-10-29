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Στην Κύπρο αναμένεται να φτάσει αργά το βράδυ της Πέμπτης η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Την Παρασκευή θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, κατά τις 12.00, ενώ το πρωί της Δευτέρας, κατά τις 11.30, αναμένεται να συναντηθεί με τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.

Όπως ήδη ανακοίνωσαν τα ΗΕ, η κ. Ολγκίν, είναι προγραμματισμένο να έχει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κ. Έρχιουρμαν, στις 9 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ