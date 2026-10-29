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Δύο από τους έξι υπόπτους που τελούν υπό κράτηση για την κινηματογραφική ληστεία στη Σφαλαγγιώτισσα παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, περιγράφοντας στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο δράσης τους. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, παρακολουθούσαν την κατοικία για τρεις ημέρες, ενώ μέρος των χρημάτων που έκλεψαν κάποιοι εξ αυτών τα έπαιξαν στο καζίνο μετά την ληστεία.

Οι έξι ύποπτοι, ηλικίας 25, 24, 27, 20, 29 και 24 ετών, όλοι συριακής καταγωγής, οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα Πέμπτη (29/10) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, καθώς το διάταγμα κράτησής τους έληγε. Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την ανανέωση της κράτησής τους για ακόμη οκτώ ημέρες, με το αίτημα να γίνεται αποδεκτό από το Δικαστήριο.

Όπως πληροφορείται το philenews, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων προέκυψαν νέα στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης της ληστείας, καθώς και για τη διαχείριση της κλοπιμαίας περιουσίας.

Ο 24χρονος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη ως συνεργάτης των δραστών, ανακρινόμενος γραπτώς, ομολόγησε ότι κατόπιν οδηγιών ενός εκ των τριών καταζητούμενων, μετέβη στην οικία ανυποψίαστου πολίτη, προκειμένου να παραλάβει την κλοπιμαία περιουσία και να τη θέσει υπό τη φύλαξή του.

Στο μεταξύ, η 36χρονη Ρωσίδα παραπονούμενη κλήθηκε και μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου περιέγραψε με λεπτομέρεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η ληστεία. Παράλληλα, αναγνώρισε συνολικά 110 κοσμήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της κλοπιμαίας περιουσίας, η συνολική αξία της οποίας ανέρχεται στις €327.000.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πέραν των κοσμημάτων, η παραπονούμενη αναγνώρισε και τρεις καταζητούμενους, τους οποίους υπέδειξε ως πρόσωπα που συμμετείχαν στη ληστεία. Αναγνώρισε, επίσης, τον 5ο ύποπτο, ως το πρόσωπο που είχε εργαστεί στην κατοικία της τον Ιανουάριο του 2026, όταν τοποθέτησε πόρτα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία από δύο εκ των υπόπτων, οι οποίοι παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στη ληστεία. Ένας εξ αυτών να περιέγραψε με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο εισήλθαν στην κατοικία και έδρασαν, αναφέροντας παράλληλα ότι αναγνωρίζει όλους τους υπόπτους.

Σύμφωνα με την ίδια ομολογία του, παρακολουθούσαν την κατοικία για τρεις ημέρες πριν από τη διάπραξη της ληστείας. Ο ίδιος ανέφερε επίσης, ότι έγινε απόπειρα να μπουν στην κατοικία και προηγουμένως. Είπε ακόμη ότι μέρος των χρημάτων διανεμήθηκε από τον έναν εκ των καταζητούμενων στην περιοχή όπου διαμένει ο 1ος ύποπτος, ηλικίας 25 ετών.

Παράλληλα, η Αστυνομία εξασφάλισε γραπτή μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, μετά τη ληστεία, ο 3 και ο 5 ύποπτος ( 27 και 29 ετών) μετέβησαν μαζί με τους δύο καταζητούμενους στο καζίνο στη Λεμεσό, όπου χρησιμοποίησαν χρήματα από τη λεία για να παίξουν.

Ανακρινόμενος γραπτώς, ο 29χρονος ύποπτος ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν και ότι τον ξύπνησε ο 27χρονος. Υποστήριξε, επίσης, ότι έπαιξε στο καζίνο το ποσό των €100. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξασφαλιστεί, στο καζίνο έπαιξε το ποσό των €480.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν και άλλες καταθέσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί έξι έρευνες και έχουν παραληφθεί 155 τεκμήρια. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους έξι υπόπτους και να είχαν ουσιαστική και άμεση εμπλοκή στη ληστεία. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροβόλου όπλου που χρησιμοποίησαν οι δράστες, καθώς και του ρουχισμού που φορούσαν κατά τη διάπραξη της ληστείας.