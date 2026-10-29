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Καταζητείται ο NWEKE SUNDAY OBINNA, 40 ετών από τη Νιγηρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τη ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ στο τηλέφωνο 22808626, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.