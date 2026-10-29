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Η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα, η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, με τον πρέσβη της Γερμανίας στην Κύπρο, Δρ. Hans–Peter Jugel.

Κατά την εθιμοτυπική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Κύπρου–Γερμανίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προκλήσεις για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης η πράσινη μετάβαση, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ενεργειακή ασφάλεια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν από κοινού ότι οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις προκαλούν σημαντικές προκλήσεις και μεγάλη αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Υπογράμμισαν την ανάγκη κοινής δράσης των κρατών μελών, μέσα από αποφάσεις στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.