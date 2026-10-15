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Σε 3,2% από 3% αναβάθμισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την πρόβλεψη ανάπτυξης της Κύπρου για το 2027, ενώ αναθεώρησε οριακά προς τα κάτω την εκτίμηση για το 2026, στο 2,9% από 3%, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού.

Σχολιάζοντας τις προβλέψεις της έκθεσης «World Economic Outlook» του Οκτωβρίου 2026, ο Υπουργός τις χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Όπως ανέφερε, επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω των πολεμικών συγκρούσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί την πρόβλεψή του για ανάπτυξη 3,1% το 2026, στηριζόμενο και στα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία καταγράφουν ρυθμό ανάπτυξης 3,2% για το πρώτο εξάμηνο.

Ο κ. Κεραυνός απέδωσε την οριακή υποβάθμιση της φετινής πρόβλεψης του ΔΝΤ στις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων. Σημείωσε ότι, παρά τις μικρές αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων, οι προβλεπόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης διατηρούν την Κύπρο μεταξύ των υψηλότερων επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τον Υπουργό, οι προβλέψεις επιβεβαιώνουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία βασίζεται στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην επενδυτική εμπιστοσύνη και στη δυναμική των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Πληθωρισμός 3,7% φέτος και 1,9% το 2027

Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2026 και θα υποχωρήσει στο 1,9% το 2027, με τη φετινή επιβάρυνση να αποδίδεται κυρίως στην ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Κεραυνός συνέδεσε τις προβλέψεις με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμβλυνση των συνεπειών της ακρίβειας, μέσω πακέτων στήριξης και μέτρων αύξησης του εισοδήματος των πολιτών. Όπως υποστήριξε, οι εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν τις προσπάθειες για σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Χαμηλότερες εκτιμήσεις για την ανεργία

Το Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ανεργία, στο 4% από 4,6% για το 2026 και στο 4,4% από 4,7% για το 2027.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε ενθαρρυντικές τις εκτιμήσεις και υποστήριξε ότι επιβεβαιώνουν τις κυβερνητικές πολιτικές για την απασχόληση. Ανέφερε επίσης ότι η κυπριακή οικονομία λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να διατηρηθούν.

Δημόσιο χρέος στο 38,6% έως το 2029

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κεραυνός στην πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους στο 38,6% του ΑΕΠ έως το 2029, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη πρωτόγνωρη και ευεργετική για την κυπριακή οικονομία.

Παράλληλα, το ΔΝΤ προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και 2,5% το 2027.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η διατήρηση πλεονασμάτων ενισχύει την οικονομική σταθερότητα και παρέχει περιθώρια για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη στοχευμένη στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσουν την προσεκτική και προληπτική δημοσιονομική πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας προς όφελος των πολιτών.