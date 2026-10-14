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Ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τοποθετώντας το στο 136% του ΑΕΠ το 2026, από 146,6% το 2025. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, το ελληνικό χρέος θα υποχωρήσει φέτος κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας και θα συνεχίσει να μειώνεται, φτάνοντας στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031.

Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Ταμείου στην Μπανγκόκ. Τον Απρίλιο, το ΔΝΤ προέβλεπε ότι το ελληνικό χρέος θα διαμορφωνόταν στο 136,9% του ΑΕΠ το 2026 και στο 130,3% το 2027.

Κάτω από Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο

Με βάση τις εκτιμήσεις του Ταμείου, το χρέος της Ιταλίας θα ανέλθει φέτος στο 137,9% του ΑΕΠ, έναντι 136% της Ελλάδας.

Έως το 2031, το ελληνικό χρέος αναμένεται να είναι χαμηλότερο και από εκείνο της Γαλλίας και του Βελγίου, για τα οποία προβλέπονται ποσοστά 123,6% και 122,1% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Στην περίπτωση της Γαλλίας, το Ταμείο αναμένει σταδιακή αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Το ελληνικό ποσοστό εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει το 2031 και κάτω από το συνολικό επίπεδο των ανεπτυγμένων οικονομιών, το οποίο προβλέπεται στο 115,2% του ΑΕΠ.

Αντίθετα, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει την έντονα ανοδική πορεία του, φτάνοντας στο 145% του ΑΕΠ. Η Ιαπωνία, παρά τη σταδιακή μείωση του χρέους της, προβλέπεται να διατηρήσει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, στο 188,9%.

Πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 2%

Η αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους αναμένεται να στηριχθεί στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων πάνω από το 2% του ΑΕΠ, παρότι αυτά προβλέπεται να μειώνονται σταδιακά.

Για το 2026, το ΔΝΤ εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ, από 4,9% το 2025. Το 2027 προβλέπεται να περιοριστεί στο 2,6% και το 2031 στο 2,4%.

Το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, στο οποίο συνυπολογίζονται οι δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης του χρέους, αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό φέτος, στο 0,3% του ΑΕΠ, έναντι 1,7% το 2025. Για το 2027 προβλέπεται έλλειμμα 0,6% και για το 2031 έλλειμμα περίπου 1%.

Η πορεία εσόδων και δαπανών

Τα δημόσια έσοδα εκτιμώνται φέτος στο 50% του ΑΕΠ, περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025. Στη συνέχεια αναμένεται να μειωθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 48,6% το 2027 και στο 48% το 2031.

Οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν στο 49,7% του ΑΕΠ το 2026, από 48,3% το 2025, προτού υποχωρήσουν στο 49,3% το 2027 και κοντά στο 49% το 2031.

Πηγή: Capital.gr