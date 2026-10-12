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Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλήττει την παγκόσμια αγορά εργασίας σαν «τσουνάμι αργής κίνησης», με τους νέους πτυχιούχους να βρίσκονται πρώτοι στην ουρά για να χάσουν τη ζωή τους.

«Πρώτα απ′ όλα οι νέοι, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας πρέπει να ανησυχούν», δήλωσε η Γκεοργκίεβα σε συζήτηση τη Δευτέρα, κατά την πρώτη ημέρα των συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ της Ταϋλάνδης. «Κανονικά, θα αναλάμβαναν αυτές τις επαναλαμβανόμενες δουλειές και στη συνέχεια θα ανέβαιναν στην ιεραρχία. Αλλά αν φύγουν αυτές οι θέσεις, δεν νομίζω ότι κανένας νέος θέλει να γίνει barista σε καφετέρια και να το θεωρεί… επαγγελματικό μέλλον».

Το CNBC επισημαίνει πως το ΔΝΤ εκτιμά ότι περίπου το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως τελικά θα «θα υποβαθμιστούν ή θα εξαλειφθούν». Η έκθεση είναι περίπου 60% στις προηγμένες οικονομίες και 23% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, είπε, αλλά τα φτωχότερα έθνη δεν είναι σε καλύτερη θέση: αυτό συμβαίνει «απλώς επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιο μακριά τους».

Σύμφωνα με το CNBC, μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, εκτιμά ότι 1,2 δισεκατομμύρια νέοι θα γίνουν 18 ετών τα επόμενα 15 χρόνια και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος ήδη δημιουργεί το 75% έως 85% των θέσεων εργασίας σε οποιαδήποτε χώρα, θα πρέπει να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών.

Ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι να το καταστήσουν αυτό εφικτό, είπε, κατασκευάζοντας υποδομές, θεσπίζοντας πολιτικές και «μειώνοντας τον κίνδυνο» του ιδιωτικού κεφαλαίου ή μειώνοντας τους κινδύνους που αποτρέπουν τους επενδυτές από το να επενδύσουν χρήματα σε μεγάλη κλίμακα. «Είναι το ιδιωτικό κεφάλαιο που δημιουργεί θέσεις εργασίας», είπε.