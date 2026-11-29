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Η άρνηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου να συμμετάσχει στον εσπερινό μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο φέρεται να προκάλεσε ένταση σήμερα στο Φανάρι. Η στάση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το συλλείτουργό του με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο.

Η ένταση είχε αντίκτυπο και στο πρόγραμμα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον εσπερινό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, μαζί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, επρόκειτο να μεταβούν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο για τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά και ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος, δεν μετέβησαν και έτσι τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, με πρωτοβουλία του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα, πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση μίας ώρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

protothema.gr