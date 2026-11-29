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Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα και ανέμους, εξέδωσε πριν από λίγο το Τμήμα Μετεωρολογίας, ενόψει και της έλευσης της κακοκαιρίας «Άργος».

Η πορτοκαλί προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, 1ης Δεκεμβρίου.

Στην προειδοποίηση αναφέρεται:

Καθώς το καιρικό σύστημα με την ονομασία Argos θα αρχίσει να επηρεάζει αύριο την περιοχή, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κατά διαστήματα, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και σε άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ αναμένεται και χαλάζι. Στις καταιγίδες οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με πολύ ισχυρές ριπές.





