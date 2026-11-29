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Σοβαρές καταστροφές και εκτεταμένα προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος», η οποία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο. Ορισμένες, μάλιστα περιοχές, έχουν ντυθεί στα λευκά. Λίγο μετά το μεσημέρι σήμανε το 112, ενώ αναμένονται ισχυροί άνεμοι.

Στην Αττική, ισχυρή νεροποντή σημειώνεται από τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται προβλήματα στους δρόμους. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε στην οδό Νικοπόλεως, στα Κάτω Πατήσια, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Δούσμανη έως την οδό Πατησίων.

Παράλληλα, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Κορωπίου, λόγω κατάρρευσης τμήματος οικίας. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κύπρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γ. Πρίφτη.

Μαγικό ξημέρωμα στο Σέλι Ημαθίας

Εντυπωσιακές εικόνες από το ξημέρωμα της Κυριακής στο Σέλι Ημαθίας, σε υψόμετρο 1.450 μέτρων. Τα πρώτα χρώματα της ημέρας συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό στο ορεινό τοπίο του Βερμίου.

Στα 100 χιλιοστά η βροχή στο Νότιο Πήλιο – Λάσπες και φερτά υλικά στη Μηλίνα

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στο Νότιο Πήλιο, όπου το ύψος της βροχής έφτασε τα 100 χιλιοστά. Στη Μηλίνα, τα ρέματα κατέβασαν λάσπες και φερτά υλικά, χωρίς ωστόσο να προκληθούν νέα προβλήματα σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Υπερχείλισε ο Πάμισος ποταμός

Η συνεχής βροχόπτωση που πλήττει από χθες την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουζακίου είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Πάμισου, παραποτάμου του Πηνειού.



Η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων – Μαγούλας Καρδίτσας έχει διακοπεί στο ύψος της γέφυρας, ενώ εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως καταγράφεται σε βίντεο του trikalaola.gr.

Πλημμύρες στο Πευκί της Εύβοιας

Με ιδιαίτερη ένταση πλήττει η κακοκαιρία Argos τη βόρεια Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής. Στο Πευκί του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει πλημμύρες σε αρκετά σημεία της περιοχής.

Πυκνή χιονόπτωση στον Ε65 μετά την Καλαμπάκα

Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται στον αυτοκινητόδρομο Ε65, μετά την Καλαμπάκα, καθώς η κακοκαιρία Argos συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σήμερα, ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, με την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια, καθώς και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο (κόκκινη προειδοποίηση), ενώ στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, τοπικά 10 στο Αιγαίο (κόκκινη προειδοποίηση). Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

protothema.gr και ertnews.gr