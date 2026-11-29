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Μπροστά στο ενδεχόμενο μιας ιστορικής πολιτικής ανατροπής βρίσκεται η Ισπανία, καθώς περισσότεροι από 38,6 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αναδείξουν την επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση, για πρώτη φορά από την αποκατάσταση της δημοκρατίας που ακολούθησε τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο (Francisco Franco) το 1975.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι έχει «καλή αίσθηση» καθώς ψήφισε το πρωί της Κυριακής, προσθέτοντας ότι διαπιστώνει «ιστορική κινητοποίηση» των ψηφοφόρων.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, δήλωσε ότι οι εκλογές θα «καθορίσουν το μέλλον και την κατεύθυνση της Ισπανίας, όχι μόνο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά και για την επόμενη δεκαετία».

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές, προτρέποντας τους Ισπανούς να ψηφίσουν «χωρίς φόβο και με όλο το θάρρος και την ελπίδα που αξίζει στην Ισπανία».

Η Άντα Κολάου, επικεφαλής του συνασπισμού Broad Front, δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι γνωρίζουν πολύ καλά τι διακυβεύεται στις εκλογές. Τους κάλεσε να προσέλθουν στις κάλπες για να «υπερασπιστούν τη δημοκρατία, τις δημόσιες υπηρεσίες, το δικαίωμα στη στέγαση, τις συντάξεις και τους αξιοπρεπείς μισθούς».

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 21:00 (ώρα Κύπρου) με την πρώτη εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων να αναμένεται περίπου στις 23:30 (ώρα Κύπρου).

Οι δημοσκοπήσεις

Αν και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Σάντσεθ έχει καταφέρει να περιορίσει τη διαφορά του από το προπορευόμενο στις δημοσκοπήσεις Λαϊκό Κόμμα (PP) σε λιγότερο από τρεις ποσοστιαίες μονάδες, η Δεξιά φαίνεται πιθανό να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση σε συνεργασία με την ακροδεξιά.

Η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη προβλέπει ότι το Λαϊκό Κόμμα θα καταλάβει την πρώτη θέση, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, γεγονός που θα το αναγκάσει να αναζητήσει συμφωνία με το Vox. Τα δύο κόμματα εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσουν από κοινού άνετη πλειοψηφία, ξεπερνώντας κατά πολύ τις 176 έδρες που απαιτούνται στο ισπανικό Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, το οποίο διαθέτει συνολικά 350 έδρες.

Ακόμη και αν το κόμμα του Σάντσεθ καταγράψει την τελευταία στιγμή σημαντική άνοδο και καταλάβει την πρώτη θέση, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί δείχνουν ότι θα δυσκολευτεί να συγκροτήσει έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό, με τη στήριξη των συμμάχων του στην αριστερή συμμαχία και των περιφερειακών εθνικιστικών κομμάτων.

«Σαντσεθισμός»

Το Λαϊκό Κόμμα και το Vox χρησιμοποιούν τις εκλογές ως δημοψήφισμα για αυτό που αποκαλούν περιφρονητικά «σαντσεθισμό». Υποστηρίζουν ότι το μοντέλο διακυβέρνησης που ακολουθεί ο πρωθυπουργός και οι σύμμαχοί του είναι κυνικό, διεφθαρμένο, καιροσκοπικό και εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα.

«Η Ισπανία αξίζει έναν αξιοπρεπή πρωθυπουργό και ο Σάντσεθ δεν είναι ένας από αυτούς», δήλωσε ο Φεϊχόο στους τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας που είχαν οι δύο άνδρες την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σάντσεθ, ωστόσο, επέμεινε ότι, παρά τα λάθη που έχει κάνει, η Ισπανία βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία βρισκόταν όταν ανέλαβε την εξουσία το 2018. «Η κυβέρνησή μου δεν ήταν τέλεια. Έχω κάνει λάθη», δήλωσε. «Ωστόσο, γνωρίζω επίσης πολύ καλά ότι κυβερνήσαμε πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει την πρόωρη εκλογική αναμέτρηση ως μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στις προοδευτικές και τις αντιδραστικές δυνάμεις, όπως αυτές εκπροσωπούνται από την ενδεχόμενη συμμαχία του PP με το Vox.

«Πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η χώρα μας να κάνει βήματα προς τα πίσω ή να συνεχίσει να προχωρά μπροστά και αν προτιμάτε μια κυβέρνηση που εργάζεται για τα συμφέροντα της πλειονότητας της κοινωνίας», δήλωσε απευθυνόμενος στους Ισπανούς κατά την ανακοίνωση της προκήρυξης των εκλογών.

Οι τελευταίες υποσχέσεις

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση Σάντσεθ επιχείρησε να υπογραμμίσει τη δέσμευσή της στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, προτείνοντας έναν νέο φόρο στις περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, της στέγασης και των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρά την εικόνα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις, ο Σάντσεθ εξακολουθεί να εμφανίζεται βέβαιος για τη νίκη του. «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χάσουμε», δήλωσε την Παρασκευή στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, προσθέτοντας: «Όταν η προοδευτική Ισπανία κινητοποιείται, είναι ασταμάτητη».

Από την πλευρά του, το PP υπόσχεται μείωση των φόρων, κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών και «αποκατάσταση της φιλοδοξίας και της αυτοπεποίθησης της χώρας».

Το προεκλογικό πρόγραμμα του Vox περιλαμβάνει σχέδια για την παραπομπή του Σάντσεθ και της κυβέρνησής του στη Δικαιοσύνη για «προδοσία και εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας», με αφορμή τη μαζική διέλευση μεταναστών στη Θέουτα. Παράλληλα, εστιάζει στην απορρύθμιση, την πολιτική της «επαναμετανάστευσης» και στην παροχή προτεραιότητας στους γεννημένους στην Ισπανία έναντι όσων έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αν και ο προηγούμενος ηγέτης του PP, Πάμπλο Κασάδο, είχε αποκηρύξει δημόσια το Vox και την ιδεολογία του, κατηγορώντας το κόμμα ότι ασκεί πολιτική βασισμένη στον «φόβο, τον θυμό, τη δυσαρέσκεια και την εκδίκηση», το PP έχει επανειλημμένα συμμετάσχει σε περιφερειακές κυβερνήσεις συνασπισμού με το Vox. Σήμερα, τα δύο κόμματα διοικούν από κοινού τέσσερις αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας.

Τις τελευταίες ημέρες, το PP και το Vox επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας, διατυπώνοντας αβάσιμους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επιχειρήσει να νοθεύσει την επιστολική ψήφο. Ο Αμπασκάλ υποστήριξε επίσης, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο Σάντσεθ επιχειρεί να υπονομεύσει τη δημοκρατία και να αλλάξει τη δημογραφική σύνθεση της χώρας.

ptotothema.gr