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Καλή τύχη ευχήθηκε στο Συναγερμό κλείνοντας το μήνυμα του στο Χ ο Γιώργος Παμπορίδης, με το οποίο ευχήθηκε επίσης στον επίσημα πλέον υποψήφιο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου καλή επιτυχία. Σε συνδυασμό με τη δική του ερμηνεία ότι το αποτέλεσμα της κάλπης της 28ης Νοεμβρίου ήταν “απόρριψη του καλέσματος μου να γυρίσουμε σελίδα” αυτή η ευχή θύμισε το Good Night and Good Luck με το οποίο έκλεινε την εκπομπή του ο Edward Murrow. Για όσους έιδαν την ομώνυμη ταινία του 2005 με τον George Clooney, θα έλεγε κάποιος ότι oι συνειρμοί που προκύπτουν δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνοι.



ΡΚ