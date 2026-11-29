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Αναστάτωση προκάλεσε στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες (Los Angeles), στην Καλιφόρνια, σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11) και έγινε αισθητή και στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης (LAX).
Τη στιγμή της ισχυρής δόνησης, αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσέγγισης για προσγείωση, όταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αντιλαμβανόμενος τον σεισμό, έδωσε εντολή στους πιλότους να ματαιώσουν την προσγείωση και να εκτελέσουν κύκλο στον αέρα (go around).
Η σωτήρια παρέμβαση του ελεγκτή
Στην ηχητική καταγραφή από τον πύργο ελέγχου ακούγεται ο ελεγκτής να λέει στον πιλότο της πτήσης Delta 1972 «go around», εξηγώντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός.
Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ξεχώρισαν τη στιγμή της δόνησης, καθώς έδωσε εγκαίρως οδηγίες στους πιλότους να μην προχωρήσουν στην προσγείωση. Η παρέμβασή του επέτρεψε στο αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τη διαδικασία προσγείωσης εν μέσω της σεισμικής δόνησης, με τους πιλότους να ακολουθούν την εντολή και να παίρνουν ξανά ύψος.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:30 τοπική ώρα, περίπου 6 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Manhattan Beach, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και ένας μεγέθους 4,5 Ρίχτερ.
Στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες καταγράφηκαν μικρές ζημιές, με σπασμένα τζάμια και πτώση τμημάτων της οροφής σε χώρους του τερματικού σταθμού. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί από την αρχική σεισμική δόνηση.
Οι αρχές της πόλης κινητοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ οι σεισμολόγοι προειδοποίησαν ότι μετασεισμοί είναι πιθανό να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.