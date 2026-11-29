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Απόπειρα εμπρησμού στο κτήριο του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου στα Λύμπια, σημειώθηκε γύρω στις 10:30, το βράδυ του Σαββάτου (28/11).
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Αντιδήμαρχος Λυμπιών προέβη σε σχετική καταγγελία στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου.
Συγκεκριμένα, οι δράστες φαίνεται να τοποθέτησαν σωρό από ρούχα μπροστά στην πόρτα του κτηρίου και να έβαλαν φωτιά.
Η φωτιά κατασβέστηκε έγκαιρα, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτηρίου.
Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.