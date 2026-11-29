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Στα δημοσιογραφικά μας σημειωματάρια καταγράφουμε πολλά: δηλώσεις, πληροφορίες, ονόματα, τηλέφωνα και ό,τι άλλο ακούσουμε ή δούμε. Γράφουμε όμως και λέξεις που μας κάνουν κλικ τη στιγμή που τις ακούμε, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε πολύ καλά γιατί τις διάλεξε αυτός που τις είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών άντλησε τις προάλλες μια λέξη από το ρωμαϊκό λεξιλόγιο, ασυνήθιστη στον πολιτικό λόγο του τόπου, για να απαντήσει στους επικριτές του. Ήταν ενσυνείδητη επιλογή.

Για να καταλάβει κανείς γιατί, αξίζει μια σύντομη επίσκεψη στη Ρώμη.

Οι κήνσορες ήταν δύο και εκλέγονταν ανά πενταετία, συνήθως ανάμεσα στους πρώην υπάτους. Καταμετρούσαν τους πολίτες, κατέγραφαν τις περιουσίες τους και συνέτασσαν τον κατάλογο της Συγκλήτου. Διέθεταν και μια εξουσία που δεν είχε κανένας άλλος άρχοντας: μπορούσαν να στιγματίσουν δημόσια όποιον έκριναν ανάξιο. Η λεγόμενη nota censoria μπορούσε να διαγράψει έναν συγκλητικό ή να ταπεινώσει έναν ιππέα.

Η εξουσία αυτή στηριζόταν αποκλειστικά στο ηθικό ανάστημα εκείνου που την ασκούσε. Ο Κάτων ο Πρεσβύτερος έμεινε στην ιστορία ως «Censorius» επειδή ζούσε όπως απαιτούσε από τους άλλους να ζουν. Ο κήνσορας μπορούσε να κρίνει επειδή όφειλε ο ίδιος να είναι πάνω από κάθε κρίση.

Με τους αιώνες, η λέξη άλλαξε πρόσημο. Σήμερα «κήνσορας» λέγεται εκείνος που αυτοδιορίζεται τιμητής, που κρίνει αφ’ υψηλού χωρίς να έχει κερδίσει το δικαίωμα.

Αυτό ακριβώς θέλησε να καταδείξει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την Τετάρτη, απαντώντας στους επικριτές της κυβέρνησης για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ: «Όσοι ήταν ευθύς εξαρχής ενάντια σε αυτήν την προσπάθεια, με διάφορους τρόπους, περιέργως αρκετοί εξ αυτών είναι τώρα οι κήνσορες, οι οποίοι μας παραπέμπουν στους λανθασμένους χειρισμούς για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει μια αναντιστοιχία ως προς τούτο».

Ο Τουρκοϊσραηλινός επιχειρηματίας καταδικάστηκε από κυπριακό δικαστήριο σε φυλάκιση πέντε ετών, αφού παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες για ανάπτυξη και πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Τον Απρίλιο του 2026 μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής, βάσει συμφωνίας μεταγωγής καταδίκων που η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν υποχρεωμένη να τηρήσει. Τώρα αποφυλακίστηκε, και το ΑΚΕΛ έκανε λόγο για «εξευτελισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Για τον κ. Κόμπο, η ποινή θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσια, όμως το νομικό πλαίσιο δεν το επέτρεπε. Πριν από λίγους μήνες είχε απορριφθεί αίτησή του για αποφυλάκιση και τον Μάρτιο του 2027 θα αποφυλακιζόταν ούτως ή άλλως.

Γιατί όμως μίλησε για «κήνσορες»;

Στην υπόθεση των σφετερισμών, αρκετοί απ’ όσους σήμερα κουνούν το δάκτυλο δεν βρέθηκαν ποτέ στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας κατά της καταλήστευσης των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Για χρόνια, οι σφετερισμοί ήταν θέμα διαμαρτυρίας, όχι δράσης. Όταν η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποφάσισε να δράσει και προχώρησε σε εντάλματα και συλλήψεις, κάποιοι έβλεπαν πίσω από τις νόμιμες ενέργειες κινδύνους για το Κυπριακό, πρόκληση εντάσεων με την άλλη πλευρά, ακόμα και ένα ανώφελο εγχείρημα.

Κι ενώ τα αποτελέσματα είναι εκεί – συλλήψεις, καταδίκες, κατασχέσεις – και για πρώτη φορά όσοι εμπορεύονται περιουσίες προσφύγων ξέρουν ότι κινδυνεύουν με φυλακή, ορισμένοι κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Στέκονται μόνο σε μια πτυχή.

Οι κήνσορες της Ρώμης έκριναν επειδή ήταν συνεπείς. Οι σημερινοί κρίνουν επειδή τους βολεύει.

Στη Ρώμη, ο κήνσορας έβαζε τη nota censoria στους άλλους. Στην Κύπρο του 2026, η σημείωση πρέπει να μπαίνει δίπλα στο όνομα όποιου κρίνει εκ των υστέρων, για να θυμίζει τις παλιές του θέσεις.

Τη σημερινή nota censoria τη βάζουν οι πολίτες, που θυμούνται τι έλεγε ο καθένας όταν η προσπάθεια ξεκινούσε.