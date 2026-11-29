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Όχι μόνο ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά η τυφλή βία μπορεί να τον βλάψει ανεπανόρθωτα.

Όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό, οι συζητήσεις γύρω από τα γεγονότα της επικαιρότητας, τους πολέμους και τη βία γύρω μας, καταλήγουν αναπόφευκτα στο παλιό, γνωστό ερώτημα: Ποιος είναι ο τρομοκράτης και πώς δημιουργείται; Η απάντηση εξαρτάται από το πού στέκει καθένας, ποια πλευρά επιλέγει να υποστηρίξει: Η ίδια πράξη, η ίδια φιλοσοφία, για άλλους είναι επαναστατική εφόσον στρέφεται κατά της καταπίεσης –υποθετικής είτε πραγματικής– ενώ για άλλους αντιμάχεται τους θεσμούς και τη νομιμότητα με βία, άρα είναι τρομοκρατική. Μπορεί η πιο μακροχρόνια, ίσως, διαμάχη να είναι αυτή των Αράβων της Παλαιστίνης με τους Εβραίους του Ισραήλ, όμως η σύγχρονη Ιστορία είναι γεμάτη με τέτοια παραδείγματα.

Από τον ιρλανδικό IRA και τη βασκική ΕΤΑ, τις Κόκκινες Ταξιαρχίες στην Ιταλία, το Φωτεινό Μονοπάτι στο Περού, τους Ζαπατίστας ή τον Υποδιοικητή Μάρκος και την ομάδα του στο Μεξικό, στη γερμανική Φράξια Κόκκινος Στρατός των Μπάαντερ-Μάινχοφ, τον Τσε Γκεβάρα στην Κούβα, την αντίσταση κατά της χούντας στην Ισπανία, τη Νότια και Κεντρική Αμερική ή την Ελλάδα, ώς την ΕΟΚΑ στην Κύπρο ή τη 17 Νοέμβρη και τα παρακλάδια της, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο απαντήσεις. Όμως αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πού στέκεσαι, όπως είπα πριν, αλλά και με το πώς αντιμετωπίζει καθένας τη βία και τους σκοτωμούς, ιδίως όταν στα θύματα συμπεριλαμβάνονται αθώοι, ανυποψίαστοι άνθρωποι. Υπάρχει αναγκαία βία, αυτό που λέμε «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»; Και κατά πόσο εξυπηρετούν όντως τον εν λόγω σκοπό οι πράξεις βίας;

Υπάρχει, βεβαίως, και μια άλλη, πολύ σημαντική παράμετρος: Ενίοτε η βία και η τρομοκρατία είναι «θεσμικές», τις ασκεί, δηλαδή, ένα αναγνωρισμένο κράτος που δεν είναι δικτατορία ή άλλου είδους ολοκληρωτικό καθεστώς, όπως το Ιράν, π.χ., το Ισραήλ, η Τουρκία ή η Ρωσία του Πούτιν. Τι ακριβώς είναι και πώς χαρακτηρίζεται η αντίσταση σε τέτοια καθεστώτα;

Σ’ αυτά μπορούμε, ενδεχομένως, να συμπεριλάβουμε και κάποια εν πολλοίς δημοκρατικά, όπως π.χ. τις ΗΠΑ του Τραμπ, στα οποία οι κρατικοί φορείς «παρεκτρέπονται» εις βάρος των πολιτών. Κατά περίσταση, ενδεχομένως, και τη Γαλλία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες οι πολίτες ξεσηκώνονται κατά της κυβερνητικής πολιτικής που απαξιώνει και ευτελίζει την ποιότητα της ζωής τους, ευνοώντας παράλληλα τον μεγάλο πλούτο που βρίσκεται στα χέρια λίγων. Ποιος είναι, τότε, ο αληθινός τρομοκράτης;

Όσον αφορά τη βία, ας το δούμε κάπως πιο σφαιρικά: Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου, ως ένα σημείο, είναι αναπόφευκτη, είναι ανεπίτρεπτο να την πληρώνουν αθώοι, πολύ περισσότερο εκτός του συγκεκριμένου τοπικού πλαισίου, δηλαδή την κυβέρνηση και την πολιτική της χώρας την οποία στοχεύει η συγκεκριμένη πράξη αντίστασης. Όσο συμπαθείς και αν είναι, εν προκειμένω, οι Παλαιστίνιοι και ο αγώνας τους κατά του επεκτατικού σιωνισμού που θέλει να τους εξαλείψει, τα τυφλά χτυπήματα με θύματα αθώους όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους αλλά τον δυσφημούν ακόμα και στους εν δυνάμει υποστηρικτές τους.

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις, η καθεμιά με δική της φιλοσοφία, που κάνουν του κεφαλιού τους. Τέτοια ήταν, π.χ., η επίθεση στο κρουαζιερόπλοιο City of Poros το 1988 έξω από την Αίγινα, κατά την οποία σκοτώθηκαν Αμερικανοί τουρίστες και ο υποπλοίαρχος Αντώνης Δεϊμέζης, ενώ είχε προηγηθεί βομβιστική επίθεση στο Π. Φάληρο. Τι προσέφερε στην υπόθεση της Παλαιστίνης αυτή η πράξη, και μάλιστα στην Ελλάδα, μια χώρα ως επί το πλείστον υποστηρικτική;

Όταν η βία «εξάγεται», όπως π.χ. η επίθεση των τζιχαντιστών στους δίδυμους πύργους του Μανχάταν με χιλιάδες θύματα, ή όπως γίνεται τελευταίως με το Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, πιο πρόσφατα με τους Ουκρανούς να χτυπούν στόχους στη Μεσόγειο και τους Ρώσους να απειλούν ακόμα και με πυρηνικά την Ευρώπη, η κλιμάκωση της βίας και της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο ενέχει τον κίνδυνο να παρασυρθούν στη σύρραξη πολλές χώρες.

Η αναίτια επίθεση ενός κράτους σε ένα άλλο, όποιες δικαιολογίες και αν επιστρατευτούν, είναι πάντα μια απαράδεκτη και καταδικαστέα τρομοκρατική πράξη. Τέτοια ήταν και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μια τρομοκρατική ενέργεια κατ’ εξακολούθηση η οποία διαρκεί πάνω από μισό αιώνα.

Αυτό που κάθε εχέφρων άνθρωπος οφείλει να έχει κατά νου, όπως άλλωστε μας δείχνει και η Ιστορία, είναι πως όχι μόνο ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά αυτά ενδέχεται να τον βλάψουν ανεπανόρθωτα. Αν και όλα έχουν ένα τέλος, αυτό που δεν τελειώνει, όπως φαίνεται, είναι η «παραγωγή» τρομοκρατών κάθε είδους, «καλών» και «κακών».

Η βία παράγει και άλλη βία ως αντίδραση, όπως συμβαίνει στο Ισραήλ, ασχέτως αν την αρχή έκαναν οι Ισραηλινές κυβερνήσεις από το 1948 (με ηθικούς αυτουργούς τους Βρετανούς και τον ΟΗΕ, που τους έστειλαν εκεί).

Ίσως εδώ, ως απάντηση, να ταιριάζουν τα λόγια του Υποδιοικητή Μάρκος, του Μεξικανού επαναστάτη, προς τους κατοίκους της Τσιάπας, που όταν τα πρωτοδιάβασα με εξέπληξαν: «Αγωνιστείτε για να μας καταστήσετε περιττούς. Αγωνιστείτε και νικήστε την κυβέρνηση. Πολεμήστε και νικήστε κι εμάς». Στην ουσία, δηλαδή, οι επαναστάτες θα πρέπει να νικήσουν και τον ίδιο τον (κακό) εαυτό τους. Εκείνος το έκανε, αποσύρθηκε. Μπορεί να επαναληφθεί, άραγε, κάτι τέτοιο και αλλού; Υπάρχει η λογική και η βούληση;

* Στην εικόνα, ο πίνακας του Φρανθίσκο Γκόγια, «H εκτέλεση των επαναστατών της 3ης Μαΐου 1808» (Μαδρίτη, Μουσείο του Πράδο). Ο Γκόγια επιλέγει πάντα να παρουσιάζει τη βιαιότητα και τη βαρβαρότητα ωμή, χωρίς να την αμβλύνει με κάποιο ηθικοδιδακτικό μήνυμα. Για τα γαλλικά στρατεύματα, επρόκειτο απλώς για Ισπανούς τρομοκράτες…

chrarv@philelefheros.com

Ελεύθερα, 29.11.2026