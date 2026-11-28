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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική καθώς τυλίχθηκαν στις φλόγες γεωργικά μηχανήματα και υποστατικό σε περιοχή της Πάφου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται πως έγινε ανταπόκριση Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου Στρουμπιού στις 20:56 με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε δύο γεωργικούς ελκυστήρες εντός υπόστεγου καθώς επίσης και μίας αποθήκης στη Κοινότητα Κούρδακα της Επαρχίας Πάφου.

Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές υπέστη η αποθήκη με το περιεχόμενο της καθώς επίσης εκτεταμένες ζημιές υπέστησαν οι δυο μικροί γεωργικοί ελκυστήρες ενώ ελαφριές ζημιές υπέστη και τρίτος μεγάλος γεωργικός ελκυστήρας.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας αναπνευστικών συσκευών σωλήνων νερού. Έγινε ανάκληση προσωπικού για κάλυψη των αναγκών της Επαρχίας Πάφου.

Η σκηνή παραδόθηκε στην Αστυνομία, φυλάγεται και θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς αύριο.