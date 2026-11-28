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Ο κόσμος του ΔΗΣΥ αποφάσισε και η κάλπη ανέδειξε τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως τον υποψήφιο του κόμματος για τις Προεδρικές Εκλογές 2028.

Σε μια αναμέτρηση με μικρό ποσοστό συμμετοχής, αφού ψήφισαν μόνο 15.089 από τα 48.000 μέλη του κόμματος, ποσοστό 30.8%, ο κ. Νεοφύτου εξασφάλισε 10.364 ψήφους, συγκεντρώνοντας ποσοστό 70,48% και νίκησε τον Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος πήρε 4,341 ψήφους και περιορίστηκε στο 29,52%.

Ψήφισαν 15.089 (30,8%) Συναγερμικοί – Λευκωσία: 5.497, Λεμεσός: 3.142, Λάρνακα: 2.699, Πάφος: 2.141, Αμμόχωστος: 1.479, Εξωτερικό: 131.

Συνολικά στήθηκαν 66 εκλογικά κέντρα ανά το παγκύπριο, δύο στην Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) και ένα στο Λονδίνο. 28 εκλογικά κέντρα βρίσκονται στη Λευκωσία, 12 στη Λεμεσό, 13 στη Λάρνακα, 7 στην Πάφο και 6 στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και από ένα κέντρο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο.

Η επίσημη ανακοίνωση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20:15, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην οδό Πινδάρου. Την αρχή θα κάνει με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Δημητρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ βρίσκεται ήδη στα κεντρικά γραφεία της παράταξης.

Στην Πινδάρου έφτασε και ο Γιώργος Παμπορίδης μαζί με την Αναστασία Ανθούση.

Από στιγμή σε στιγμή σε στιγμή αναμένεται και ο Αβέρωφ Νοεφύτου και αφού επισκεφθεί τα γραφεία στον πέμπτο, θα κατέβουν όλοι μαζί για τις νικητήριες δηλώσεις.

Περισσότερα σε λίγο…