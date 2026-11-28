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Μπλακάουτ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, καθήλωση αεροσκαφών και παράλυση κρίσιμων υποδομών. Απέναντι στο εφιαλτικό σενάριο μιας κυβερνοεπίθεσης τέτοιας κλίμακας, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη σταθερότητα της αμερικανικής κυβέρνησης και τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών, οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ καταρτίζουν σχέδια αντιμετώπισης μιας πρωτοφανούς κρίσης στον κυβερνοχώρο.

Όπως αναφέρει δημοσιεύμα του αμερικανικού περιοδικού Newsweek, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταρτίσει σχέδια για την αντιμετώπιση μιας κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου, της υψηλότερης βαθμίδας συναγερμού στην αμερικανική κλίμακα αξιολόγησης κυβερνοαπειλών, την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να ανατρέψει τις ισορροπίες μεταξύ των χάκερ και των υπευθύνων για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων.

Οι ανησυχίες εντείνονται έπειτα από μια σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας και τεχνολογικών βλαβών που επηρέασαν τις αερομεταφορές, τις τραπεζικές συναλλαγές, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και κυβερνητικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό, η πρώην επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων του Λευκού Οίκου, Τερέζα Πέιτον, κατηγόρησε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι αγνοούν εδώ και χρόνια τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Από την πλευρά της, η πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής του τομέα κυβερνοασφάλειας του FBI, Σίνθια Κάιζερ, προειδοποίησε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις και οι εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ενδέχεται να αποτελέσουν τη «νέα κανονικότητα» για τα επόμενα χρόνια.

Από το «λευκό» στο «μαύρο»: Οι έξι βαθμίδες συναγερμού

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν από το 2016 «Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών», το οποίο καθορίζει τον τρόπο κινητοποίησης των κρατικών υπηρεσιών σε περίπτωση σοβαρής κυβερνοεπίθεσης.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) δημοσίευσε προσχέδιο επικαιροποίησής του, με τη δημόσια διαβούλευση να ολοκληρώνεται στις 14 Φεβρουαρίου 2025.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνεται μια εξαβάθμια κλίμακα αξιολόγησης της σοβαρότητας των περιστατικών, η οποία ξεκινά από το «λευκό» και φτάνει στο «μαύρο», το επίπεδο μιας ενδεχομένως καταστροφικής απειλής για τη χώρα.

Συγκεκριμένα, οι έξι βαθμίδες είναι:

– Λευκό – Επίπεδο 0: Μη επιβεβαιωμένο ή ασήμαντο περιστατικό.

– Πράσινο – Επίπεδο 1: Περιστατικό που είναι απίθανο να προκαλέσει ευρύτερες συνέπειες.

– Κίτρινο – Επίπεδο 2: Περιστατικό που ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις.

– Πορτοκαλί – Επίπεδο 3: Περιστατικό με αναμενόμενο αντίκτυπο στην εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια ή την οικονομία.

– Κόκκινο – Επίπεδο 4: Σοβαρό περιστατικό με σημαντικές αναμενόμενες συνέπειες.

– Μαύρο – Επίπεδο 5: Άμεση απειλή για ζωτικής σημασίας υποδομές, τη σταθερότητα της κυβέρνησης ή τις ζωές Αμερικανών πολιτών.

Το σενάριο ενός γενικευμένου μπλακάουτ

Οι πιθανές επιπτώσεις μιας καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης ξεπερνούν κατά πολύ την απώλεια πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την αδυναμία πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ήδη από το 2018, το Εθνικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Υποδομών των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ότι μια μεγάλης κλίμακας κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην υδροδότηση, στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές, στις τραπεζικές υπηρεσίες, στη διανομή καυσίμων και στην υγειονομική περίθαλψη.

Αντίστοιχες προειδοποιήσεις είχε διατυπώσει το 2022 η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), επισημαίνοντας τις δυσκολίες διαχείρισης μιας εκτεταμένης κυβερνοκρίσης και τον κίνδυνο εξάντλησης του προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων.

Η Τερέζα Πέιτον υποστηρίζει ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των ειδικών για αποτελεσματικότερους μηχανισμούς προστασίας.

«Το ζητάμε εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν μας το έχουν προσφέρει. Μας έχουν στριμώξει στη γωνία. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα την κατάσταση να εξελίσσεται από κακή σε απολύτως εφιαλτική», δήλωσε.

Οι διακοπές στη Microsoft και τα προβλήματα στις τράπεζες

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται η ολοήμερη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, η αναστολή απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ, τα προβλήματα στις τραπεζικές υπηρεσίες και ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορούσε δεδομένα πελατών της JPMorgan Chase. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην Apple και σε εσωτερικά συστήματα της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν, πάντως, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η ευρύτερη σειρά των περιστατικών ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης ή κακόβουλης ενέργειας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναγκάζει τους υπευθύνους κυβερνοασφάλειας να αντιμετωπίζουν νέες απειλές με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα, διακινδυνεύοντας, όμως, την ομαλή λειτουργία των συστημάτων που προστατεύουν.

Η Σίνθια Κάιζερ, η οποία εργάστηκε στο FBI επί δύο δεκαετίες και ενημέρωνε τους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα κυβερνοασφάλειας, εκτιμά ότι οι διακοπές λειτουργίας δεν θα οφείλονται απαραίτητα σε κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και σε τεχνικές αστοχίες.

«Η περασμένη εβδομάδα ήταν ένας συνδυασμός επιθέσεων και τεχνικών βλαβών. Αυτή είναι πραγματικά η νέα κανονικότητα που ενδέχεται να δούμε τους επόμενους μήνες ή ακόμη και χρόνια», ανέφερε.

Πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ – Οι οδηγίες για τρόφιμα, νερό και μετρητά

Σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου, το προσχέδιο του αμερικανικού σχεδίου προβλέπει την ενεργοποίηση ενός ενιαίου μηχανισμού συντονισμού των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το FBI θα αναλάβει τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της απειλής, η CISA την τεχνική υποστήριξη των πληγέντων οργανισμών και οι υπηρεσίες πληροφοριών τη συλλογή και ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων.

Παράλληλα, οι ειδικοί καλούν τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο πλήρους απώλειας βασικών ψηφιακών υπηρεσιών και δικτύων επικοινωνίας.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα είμαστε ένα βήμα μπροστά από τους κακόβουλους παράγοντες. Ποιο είναι το σχέδιό μας εάν έρθει η χειρότερη ημέρα μας;», διερωτήθηκε η Πέιτον.

Οι γενικές ομοσπονδιακές οδηγίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συνιστούν στους Αμερικανούς πολίτες να διαθέτουν αποθέματα τροφίμων, πόσιμου νερού, φαρμάκων και μετρητών, καθώς και εφεδρικές πηγές ηλεκτροδότησης και αντίγραφα σημαντικών προσωπικών εγγράφων.

Η Κάιζερ προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο έξαρσης της οικονομικής απάτης σε περίπτωση εκτεταμένων προβλημάτων στις τραπεζικές υπηρεσίες.

«Θα αρχίσουν να τηλεφωνούν στους πολίτες απατεώνες, οι οποίοι θα προσποιούνται ότι εκπροσωπούν την τράπεζά τους, προσπαθώντας να τους κλέψουν τα χρήματά τους μέσα στο χάος», ανέφερε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε όπλο»

Η πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου απευθύνει έκκληση στους τεχνολογικούς κολοσσούς της Silicon Valley να επανασχεδιάσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προσφέρουν αποτελεσματικότερα εργαλεία κυβερνοάμυνας και αυτόματης αποκατάστασης των συστημάτων.

«Δεν μας προσφέρατε αυτή τη δυνατότητα και τώρα, αντ’ αυτού, έχουμε απέναντί μας την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μετατραπεί σε όπλο και είναι στραμμένη εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς των χάκερ που απαιτούν λύτρα. «Μην πληρώνετε τους χάκερ. Είναι σαν τον νταή στην αυλή του σχολείου. Απλώς θα επιστρέψουν για να ζητήσουν περισσότερα», τόνισε.

Παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις της, η Πέιτον δηλώνει αισιόδοξη ότι οι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας θα καταφέρουν τελικά να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.

«Εάν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Εάν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα συνεχίσουν να χειροτερεύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού αρχίσουν να βελτιώνονται», κατέληξε.

protothema.gr