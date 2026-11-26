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Στα χέρια χάκερ περιήλθαν προσωπικά και εταιρικά δεδομένα της FIFA, έπειτα από κυβερνοεπίθεση σε βάρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Η ίδια επιβεβαίωσε το περιστατικό, γνωστοποιώντας ότι άγνωστοι απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα της και υπέκλεψαν πληροφορίες.

Σύμφωνα με το BBC Sport, ωστόσο, η παραβίαση δεν περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με την αμφιλεγόμενη πρόταση FIFA Forward Enterprise, το σχέδιο του προέδρου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την εμπορική αξιοποίηση και πώληση δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο τελικά δεν προχώρησε.

Πρόσβαση στα αρχεία υπό όρους

Η πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), Ντέμπι Χιούιτ, έλαβε αυτή την εβδομάδα πρόσβαση στα σχετικά αρχεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπέγραφε συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), σύμφωνα με το BBC.

Η επίθεση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία ή αστοχία των συστημάτων της FIFA. Αντιθέτως, οι δράστες φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση στα έγγραφα προσποιούμενοι ότι ήταν άλλα πρόσωπα και εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη των εργαζομένων.

Σε ανακοίνωσή της, η FIFA επιβεβαίωσε: «Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε θύμα εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα περιορισμένο σύνολο προσωπικών και εταιρικών πληροφοριών».

Πρόσθεσε ότι «συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διωκτικών αρχών», ενώ καταδίκασε «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, ιδίως προσωπικών δεδομένων».

Όπως υπογράμμισε, «τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας και μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα».

Η ομάδα χάκερ και τα 12 GB δεδομένων

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε στο διαδίκτυο μια ομάδα με την ονομασία Handsome Boy Hacking Club, η οποία είχε δημοσιεύσει την προηγούμενη εβδομάδα στιγμιότυπα οθόνης από αρχεία της FIFA.

Η ομάδα υποστηρίζει ότι απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα συνολικού όγκου 12 GB. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, πρόκειται για λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των δεδομένων που διαθέτει η FIFA, ενώ η επίθεση φαίνεται να είχε ως στόχο τον ίδιο τον οργανισμό και όχι μεμονωμένα πρόσωπα.

iefimerida.gr