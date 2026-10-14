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Η FIFA ετοιμάζει αναπτυξιακό πρόγραμμα 6,35 δισ. δολαρίων για την επόμενη τετραετία, με κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες να προβλέπεται να λάβει έως 25 εκατ. δολάρια

Ένα πρωτοφανές σε μέγεθος πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ετοιμάζει η FIFA. Σύμφωνα με το Associated Press, η παγκόσμια ομοσπονδία πρόκειται να προτείνει στα μέλη της αναπτυξιακό ταμείο ύψους 6,35 δισ. δολαρίων για τον επόμενο τετραετή κύκλο, με το ποσό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες να αυξάνεται στα 25 εκατ. δολάρια, αντί των 10 εκατ. που προβλέπονταν αρχικά.

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