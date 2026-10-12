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Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε σήμερα (12/10) ο 22χρονος κατηγορούμενος για την τοποθέτηση βόμβας σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών στη Μέσα Γειτονιά. Η υπεράσπιση έφερε ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για κράτησή του ως υπόδικου μέχρι την έναρξη της δίκης, η οποία ορίστηκε για τα μέσα Νοεμβρίου, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του για την Τετάρτη.

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει δυο κατηγορίες που αφορούν απόπειρα καταστροφής περιουσίας, καθώς και παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών. Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί ακόμη δύο πρόσωπα, ηλικίας 20 και 28 ετών. Ωστόσο, δεν προέκυψε σε βάρος τους ικανοποιητική μαρτυρία που να τους εμπλέκει στην υπόθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι στο παρόν στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Αστυνομία ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την διαδικασία προσωποκράτησης, η τοποθέτηση της βόμβας στο κατάστημα τηλεπικοινωνιών συνδέεται με την καταγγελία της ΑΕΛ στην Αστυνομία για χειραγώγηση του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ.

Οι εξετάσεις των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της διερεύνησης, καθώς μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε το πρόσωπο που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα καταγράφηκε στον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών και στη συνέχεια να κινείται προς βόρεια κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, στις 3 τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου διαπιστώθηκε ότι η ίδια μοτοσικλέτα στάθμευσε κοντά στην οικία του 22χρονου κατηγορουμένου, στο χωριό Λόφου. Στις 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, δόθηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι ο 22χρονος ήταν το πρόσωπο που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με την απόφαση για την κράτηση του κατηγορουμένου μέχρι την έναρξη της δίκης να αναμένεται την Τετάρτη (14/10).