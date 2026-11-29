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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε η προσέλευση των ψηφοφόρων στις γενικές εκλογές της Ισπανίας, με τις κάλπες να κλείνουν στις 21:00 (ώρα Κύπρου). Το ποσοστό συμμετοχής έπιασε το 68% έως τις 19:00 ώρα Κύπρου (οι κάλπες κλείνουν στις 21:00 τοπική ώρα), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Οι έδρες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Sigma Dos

Sigma Dos: Προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος στις δημοσκοπήσεις εξόδου

Νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) υπό τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο προβλέπει η δημοσκόπηση εξόδου (exit poll) της εταιρείας Sigmados για λογαριασμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTVE, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην ηπειρωτική Ισπανία. Τα εκλογικά κέντρα στα Κανάρια Νησιά παραμένουν ακόμη ανοιχτά για μία ώρα.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το PP αναμένεται να συγκεντρώσει ποσοστό 32,2% και να εξασφαλίσει από 129 έως 134 έδρες στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση συνεργασίας με το ακροδεξιό Vox, το οποίο προβλέπεται να λάβει ποσοστό 16,2% και να εκλέξει από 44 έως 48 βουλευτές, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στην εξίσωση προστίθενται και οι δύο έδρες της περιφερειακής παράταξης UPN.



Με βάση το συγκεκριμένο exit poll, ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο για τα δύο κόμματα, η δεξιά παράταξη συγκεντρώνει συνολικά 175 έδρες, μία λιγότερη από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας των 176 εδρών. Ωστόσο, ορισμένες από τις έδρες βρίσκονται υπό διεκδίκηση μεταξύ PP και Vox, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεπεράσουν από κοινού το απαιτούμενο όριο.



Στο μεσαίο σενάριο των εκτιμήσεων, τα δύο κόμματα εξασφαλίζουν με μεγαλύτερη άνεση την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.



Όσον αφορά το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), η δημοσκόπηση τοποθετεί το ποσοστό του στο 28,8%, με εκλογική δύναμη που εκτιμάται μεταξύ 119 και 124 εδρών. Το Ευρύ Μέτωπο, από την πλευρά του, προβλέπεται να συγκεντρώσει το 5,7% των ψήφων και να εκλέξει 10 έως 11 βουλευτές.

Η δημοσκόπηση της GESOP δίνει αυτοδυναμία στη Δεξιά

Η δημοσκόπηση της καταναλανικής GESOP για λογαριασμό της Prensa Ibérica έχει καταγράψει ένα εύρος 177-195 εδρών για το Λαϊκό Κόμμα και το Vox.



Ειδικότερα:



• Λαϊκό: 120-138

• Σοσιαλιστές: 113-125

• Vox: 47-57

• Ευρύ Μέτωπο: 16-20

• ERC: 9-12

• Bildu: 9-11

• Adelante Andalucía: 3-6

• Junts: 3-4

• BNG: 2

• PNV: 1-2

La Séptima: Προηγούνται οι Σοσιαλιστές, αλλά το Λαϊκό Κόμμα σχηματίζει κυβέρνηση

Η δημοσκόπηση του La Séptima δίνει τη νίκη στους Σοσιαλιστές, αλλά το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θα μπορούσαν ακόμα να εξασφαλίσουν πλειοψηφία.



Η δημοσκόπηση που διεξήγαγε η SW Demoscopia για λογαριασμό του La Séptima δίνει τη νίκη στο PSOE, αλλά οι συνδυασμένες ψήφοι του PP και του Vox θα μπορούσαν να φτάσουν την πλειοψηφία.



Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διεξήχθη μεταξύ 26 και 28 Νοεμβρίου, οι Σοσιαλιστές θα κερδίσουν μεταξύ 132 και 138 εδρών, με 33% των ψήφων, ενώ το PP θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, με 121 έως 127 έδρες (30,2%). Το Vox, με 15,3% των ψήφων, θα κερδίσει μεταξύ 44 και 51 εδρών, ενώ το Ευρύ Μέτωπο θα λάβει 10 έδρες με 7% των ψήφων.

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή

Το ποσοστό αυτό αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ στη σειρά των εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς ξεπερνά το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο, που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 1996, όταν μέχρι την ίδια ώρα είχε ψηφίσει το 63,4% των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023, η φετινή συμμετοχή παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση, καθώς βρίσκεται περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 53,1% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Το νέο ρεκόρ έρχεται να διαδεχθεί εκείνο που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Συγκεκριμένα, στις 15:00 η συμμετοχή είχε ανέλθει στο 45,7%, ξεπερνώντας επίσης την υψηλότερη επίδοση της ιστορικής σειράς δεδομένων για τη συγκεκριμένη ώρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ για τις 15:00 είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 1993, όταν είχε ψηφίσει το 41,8% των εκλογέων.

Τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατά την άσκηση του εκλογικού δικιαώματος δήλωσε ότι έχει «καλή αίσθηση» καθώς ψήφισε το πρωί της Κυριακής, προσθέτοντας ότι διαπιστώνει «ιστορική κινητοποίηση» των ψηφοφόρων.



Ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, δήλωσε ότι οι εκλογές θα «καθορίσουν το μέλλον και την κατεύθυνση της Ισπανίας, όχι μόνο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά και για την επόμενη δεκαετία».



Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές, προτρέποντας τους Ισπανούς να ψηφίσουν «χωρίς φόβο και με όλο το θάρρος και την ελπίδα που αξίζει στην Ισπανία».



Η Άντα Κολάου, επικεφαλής του συνασπισμού Ευρύ Μέτωπο, δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι γνωρίζουν πολύ καλά τι διακυβεύεται στις εκλογές. Τους κάλεσε να προσέλθουν στις κάλπες για να «υπερασπιστούν τη δημοκρατία, τις δημόσιες υπηρεσίες, το δικαίωμα στη στέγαση, τις συντάξεις και τους αξιοπρεπείς μισθούς».

Τι δείχνουν τα τελευταία γκάλοπ

Στον μέσο όρο 18 εταιρειών που συγκέντρωσε το ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Onda Cero για την εβδομάδα 17-23 Νοεμβρίου, το Λαϊκό Κόμμα προηγείται με 31,5%, οι Σοσιαλιστές ακολουθούν με 29%, το Vox φθάνει το 17,8% και το Ευρύ Μέτωπο της πρώην δημάρχου Βαρκελώνης Αντα Κολάου βρίσκεται στο 6,8%.



Η δημοσίευση των μετρήσεων σταμάτησε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.



Η Ipsos για τη «La Vanguardia» βρήκε μόλις μισή μονάδα ανάμεσά τους, 30,3% έναντι 29,8%. Στην ίδια μέτρηση, ωστόσο, το Λαϊκό Κόμμα εκλέγει 127 βουλευτές και το Vox 63. Η κάλπη μπορεί να είναι σχεδόν ισόπαλη για τους δύο διεκδικητές της πρωθυπουργίας και να δώσει στη Δεξιά 190 έδρες, δεκατέσσερις περισσότερες από όσες χρειάζεται.



Το δημόσιο Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών δίνει στο κόμμα του Σάντσεθ 34,4% και προβάδισμα σχεδόν δέκα μονάδων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η τελευταία μέτρηση της SW Demoscopia: δίνει 32,9% και 136 έδρες στους Σοσιαλιστές, 30,1% και 125 στο Λαϊκό Κόμμα, 15,3% και 47 στο Vox.

protothema.gr και iefimerida.gr