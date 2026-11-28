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Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή οι πολίτες της Ισπανίας, στις πέμπτες γενικές εκλογές της χώρας σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της δεκαετίας. Περίπου 39 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μια εκλογική αναμέτρηση που ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος της οκταετούς διακυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ (Pedro Sánchez) και τη στροφή της χώρας προς τα δεξιά.

Ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας χρειάζεται ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη για να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν. Το στοίχημά του, όμως, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη συμμετοχή της Ακροδεξιάς στην κυβέρνηση (μέσω του Vox) για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.

Ο Σάντσεθ μπήκε στην προεκλογική εκστρατεία από θέση αδυναμίας, μολονότι στο παρελθόν έχει καταφέρει να ανατρέψει δυσμενείς συσχετισμούς. Η κάλπη της 29ης Νοεμβρίου ενδέχεται να αποδειχθεί η δυσκολότερη εκλογική αναμέτρηση της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν στις 23 Νοεμβρίου, την τελευταία ημέρα που επέτρεπε η ισπανική νομοθεσία, έδειξαν ότι η Δεξιά, μαζί με το ακροδεξιό Vox, οδεύει προς καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο επικεφαλής της κεντροδεξιάς, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, βρίσκεται έτσι κοντά στο να βάλει τέλος στην οκταετή διακυβέρνηση του Σάντσεθ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε συνέπειες και πέρα από τα ισπανικά σύνορα. Θα άλλαζε τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η τελευταία αριστερή κυβέρνηση ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομίες της θα έχανε την εξουσία. Από το τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών θα έφευγε επίσης ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αριθμητική της κάλπης και ο ρόλος του Vox

Οι δημοσκοπήσεις της 23ης Νοεμβρίου έδιναν στο Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό την πρώτη θέση στη Βουλή των 350 εδρών, με 132 ως 139 έδρες, μπροστά από τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ (107 ως 114 έδρες). Το Λαϊκό Κόμμα πιθανότατα δεν θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, θα μπορούσε όμως να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με τη στήριξη του Vox (58 ως 64 έδρες). Εάν το Vox συμμετάσχει στην κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη φορά που η ισπανική Ακροδεξιά αποκτά κυβερνητικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975. Τα δύο κόμματα δεν έχουν δηλώσει επίσημα ότι θα συγκυβερνήσουν σε εθνικό επίπεδο, ήδη όμως μοιράζονται την εξουσία σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας, την Ανδαλουσία, την Αραγoνία, την Καστίλλη – Λεόν και την Εξτρεμαδούρα, ενώ διατηρούν επίσης προγραμματικές συμφωνίες κοινοβουλευτικής στήριξης στην Κοινότητα της Βαλένθια.

Οι Σοσιαλιστές ελπίζουν να περιορίσουν τη διαφορά με την κινητοποίηση των ψηφοφόρψν τους τις τελευταίες ημέρες πριν από την κάλπη, όπως έκαναν το 2023. Τότε ο Σάντσεθ διέψευσε όσους τον είχαν ξεγράψει, όπως και τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, και παρέμεινε στην εξουσία χάρη σε σύνθετες συμφωνίες με περισσότερα από οκτώ κόμματα.

Αυτή τη φορά, ακόμη κι αν οι Σοσιαλιστές καταφέρουν να τερματίσουν πρώτοι, οι πιθανότητες να συγκεντρώσουν την αναγκαία στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης είναι πολύ μικρές. Τα κατακερματισμένα κόμματα στα αριστερά τους δεν συμφώνησαν σε κοινά ψηφοδέλτια ώστε να συνενώσουν τις εκλογικές τους δυνάμεις. Το αναλογικό εκλογικό σύστημα της Ισπανίας δυσχεραίνει την εκλογή βουλευτών για τα μικρότερα κόμματα που κατεβαίνουν χωριστά, ιδιαίτερα στις λιγότερο πολυπληθείς επαρχίες.

Η στεγαστική κρίση που οδήγησε στις πρόωρες εκλογές

Ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, αφότου η Βουλή απέρριψε τη δέσμη έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης. Τα μέτρα είχαν προταθεί έπειτα από διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Η οργή κορυφώθηκε όταν μια 87χρονη γυναίκα, η περίφημη, πλέον, Μαρικάρμεν Αμπασκάλ πέθανε μετά την έξωσή της από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το αυξημένο ενοίκιο.

Η στέγαση βρίσκεται εδώ και μήνες στην κορυφή των ανησυχιών των Ισπανών και έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της ευρύτερης δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και τις ανισότητες. Ο Σάντσεθ ελπίζει ότι η αγανάκτηση θα έχει εκλογικό κόστος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που καταψήφισαν τα μέτρα. Έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία, ωστόσο, δύσκολα θα πείσει τους ψηφοφόρους ότι ο ίδιος δεν φέρει ευθύνη για τη στεγαστική κρίση.

Η φθορά της οκταετίας και η οικονομική ανάπτυξη που δεν έφτασε σε όλους

Το πολιτικό κεφάλαιο του Σάντσεθ έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2018, χωρίς σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χρειάστηκε να διαχειριστεί διαδοχικές κρίσεις, από την πανδημία της Covid-19 και τις φονικές πλημμύρες στην περιφέρεια της Βαλένθια έως την πρωτοφανή διακοπή ηλεκτροδότησης του περασμένου έτους.

Ιδιαίτερα δύσκολη αποδείχθηκε η τελευταία θητεία του, η οποία άρχισε το 2023 και επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2027. Η κυβέρνησή του δεν κατάφερε να περάσει ούτε έναν προϋπολογισμό, ενώ υποθέσεις διαφθοράς έχουν αγγίξει τόσο το κόμμα του όσο και την οικογένειά του. Το καλοκαίρι, η άφιξη περίπου 80.000 μεταναστών χωρίς έγγραφα από το Μαρόκο στη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, πυροδότησε νέο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας και έφερε το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τη θέση του Σάντσεθ αποδυνάμωσε περαιτέρω το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με 69 νεκρούς στα τέλη Οκτωβρίου. Το δυστύχημα σημειώθηκε μετά από άλλη σοβαρή σιδηροδρομική σύγκρουση τον Ιανουάριο με 46 νεκρούς, ανέδειξε τη φθορά των δημόσιων υποδομών και οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, ενός από τους στενότερους συμμάχους του πρωθυπουργού.

Την ίδια περίοδο, πάντως, η Ισπανία καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης. Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα βρίσκονται υπό έλεγχο, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί Ισπανοί, ιδίως οι νεότεροι, λένε ότι δεν έχουν δει στην καθημερινότητά τους τα οφέλη αυτής της ανάπτυξης.

Οι θέσεις των κομμάτων για τη στέγαση, το μεταναστευτικό και τους φόρους

Στέγαση: Τα μέτρα που απέρριψε η Βουλή τον Οκτώβριο προέβλεπαν πάγωμα των ενοικίων, μετατροπή των μισθώσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, απαγόρευση των εξώσεων για ευάλωτους ενοικιαστές και ρύθμιση των βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων. Οι Σοσιαλιστές προτείνουν στο εκλογικό τους πρόγραμμα να διατίθεται κάθε χρόνο ποσό ίσο με το 1% του ΑΕΠ για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη στέγη και να αυξηθούν οι δημόσιες κατοικίες και όσες υπάγονται σε καθεστώς προστασίας.

Το Λαϊκό Κόμμα δεσμεύεται για την κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών, με τη διάθεση δημόσιας και ιδιωτικής γης προς αξιοποίηση «σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές». Το Vox ζητά να αυξηθεί «επειγόντως» η κατασκευή κατοικιών σε καθεστώς προστασίας «για τις ισπανικές οικογένειες».

Μεταναστευτικό: Η φιλελεύθερη μεταναστευτική πολιτική του Σάντσεθ συνέβαλε στην ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας, προκάλεσε όμως εντάσεις για το πώς κατανέμονται τα οφέλη της. Σημείο έντονης αντιπαράθεσης αποτέλεσε η κυβερνητική απόφαση να νομιμοποιηθεί το καθεστώς παραμονής ενός εκατομμυρίου εργαζομένων χωρίς έγγραφα. Το Λαϊκό Κόμμα επέκρινε σκληρά την απόφαση και έχει οξύνει τη ρητορική του στο μεταναστευτικό για να προσελκύσει ψηφοφόρους του Vox. Το ακροδεξιό κόμμα θέλει να αρχίσουν απελάσεις ανθρώπων που, κατά την κρίση του, δεν θα έπρεπε να ζουν στην Ισπανία.

Φορολογία: Το Λαϊκό Κόμμα προτείνει εκτεταμένες μειώσεις φόρων στο εισόδημα, την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Επιδιώκει επίσης να καταργήσει τον φόρο στα υπερκέρδη των τραπεζών, ο οποίος θεσπίστηκε μετά την πανδημία. Ο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι θα παρατείνει την ισχύ του φόρου και θα κατευθύνει τα έσοδά του σε επενδύσεις για τη στέγαση. Έχει επίσης προτείνει νέο φόρο στον πλούτο για περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ (110 εκατ. δολαρίων).

Οι διαφορές για την ενέργεια, την Κίνα και τις αμυντικές δαπάνες

Ενέργεια: Μια κυβέρνηση υπό το Λαϊκό Κόμμα θα στήριζε την πυρηνική ενέργεια. Οι Σοσιαλιστές έχουν δεσμευθεί να θέσουν σταδιακά εκτός λειτουργίας τους επτά ισπανικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες έως το 2035. Έχουν επίσης επαναβεβαιώσει τον στόχο να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές το 81% της ηλεκτροπαραγωγής έως το 2030. Το Λαϊκό Κόμμα δηλώνει ότι δεν θα δώσει προτεραιότητα σε κάποια συγκεκριμένη ενεργειακή τεχνολογία, ενώ το Vox ζητά να αποτραπεί η «ανεξέλεγκτη» ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων σε γεωργικές εκτάσεις και περιοχές φυσικής κληρονομιάς.

Εμπόριο με την Κίνα: Ο Σάντσεθ έχει ακολουθήσει διαφορετική γραμμή από την ευρύτερη τάση στην ΕΕ για μεγαλύτερο προστατευτισμό στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Τα τελευταία χρόνια έχει πυκνώσει τις επισκέψεις του στο Πεκίνο και υποστηρίζει ότι η Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια ενός εμπορικού πολέμου με την Κίνα. Το Λαϊκό Κόμμα έχει δηλώσει ότι θα υποστήριζε σκληρότερη εμπορική στάση απέναντι στο Πεκίνο.

Άμυνα: Ο Σάντσεθ έχει αντιταχθεί στην αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ισπανίας στο 5% του ΑΕΠ, στόχο που έθεσε πέρυσι το ΝΑΤΟ υπό την πίεση του Τραμπ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο για μια σειρά θεμάτων, από το μεταναστευτικό και τον πόλεμο στο Ιράν έως τη Γάζα, όπου έχει κατηγορήσει το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ, ότι διαπράττει γενοκτονία.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ επιμένει ότι θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες το πολύ στο 2,1% του ΑΕΠ. Ο Φεϊχόο έχει επικρίνει αυτή την πολιτική. Το πρόγραμμα του Λαϊκού Κόμματος δεσμεύεται να εξασφαλίσει στην Ισπανία «τα μέσα για την άμυνά της» και να «καταστήσει διαφανείς τις δεσμεύσεις» που έχει αναλάβει έναντι των διεθνών συμμάχων της, χωρίς να προσδιορίζει το ύψος των δαπανών.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Στις φετινές πρόωρες εκλογές, οι Ισπανοί εκλέγουν τα μέλη των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου, των Cortes Generales, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Η Βουλή εξετάζει τα νομοσχέδια, έχει τον τελευταίο λόγο για την ψήφιση των νόμων και μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση. Είναι επίσης το σώμα που εκλέγει τον πρωθυπουργό. Στην πρώτη ψηφοφορία, ο υποψήφιος χρειάζεται την υποστήριξη τουλάχιστον 176 από τους 350 βουλευτές που εκλεγονται σε 50 επαρχίες και στις δύο αυτόνομες πόλεις της Βόρειας Αφρικής (Θέουτα και Μελίγια). Στη Γερουσία εκλέγονται απευθείας περίπου 209 γερουσιαστές (τέσσερις ανά επαρχία της ηπειρωτικής Ισπανίας, συν εκπρόσωποι από τα νησιά και τους αφρικανικούς θύλακες), ενώ οι υπόλοιποι ορίζονται από τα περιφερειακά κοινοβούλια. Η Γερουσία έχει δευτερεύοντα νομοθετικό ρόλο, εκπροσωπεί τις περιφέρειες και συμμετέχει σε συνταγματικές αναθεωρήσεις και διορισμούς δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 9 το πρωί και κλείνουν στις 8 το βράδυ, τοπική ώρα. Το υπουργείο Εσωτερικών θα ανακοινώσει στοιχεία για τη συμμετοχή στις 2 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα. Αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης αρχίζει η καταμέτρηση, πρώτα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται στις 9 το βράδυ ώρα ηπειρωτικής Ισπανίας, δηλαδή στις 8 στα Κανάρια Νησιά και στις 10 στην Κύπρο. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης θα μεταδώσουν τα πιο πρόσφατα δημοσκοπικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους στη θέση ενός παραδοσιακού exit poll. Η καταμέτρηση προχωρά γρήγορα το βράδυ των εκλογών και συνήθως μέσα σε λίγες ώρες ξεκαθαρίζει ποιο κόμμα προηγείται. Η οριστική καταμέτρηση αρχίζει τρεις ημέρες μετά τις εκλογές από τις επαρχιακές εκλογικές επιτροπές, ενώ τα τελικά επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ισπανίας.

protothema.gr