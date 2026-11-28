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Κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνεται για αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι καλοδεχούμενο. Όταν τα νοικοκυριά ασφυκτιούν και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δοκιμάζονται καθημερινά, κανείς δεν δικαιούται να απορρίπτει παρεμβάσεις που προσφέρουν έστω και προσωρινή ανακούφιση. Το ερώτημα, όμως, είναι κατά πόσον οι περιστασιακές παρεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που έχει πλέον αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η απάντηση βρίσκεται στους αριθμούς. Και εκείνους τους οποίους καταγράφει η πρόσφατη έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον πληθυσμό κατά εισοδηματική τάξη είναι πέραν του δέοντος αποκαλυπτικοί. Πίσω από την επίπλαστη εικόνα της οικονομικής ανθεκτικότητας, κρύβεται μια κοινωνία η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από μεγάλες ανισότητες, χαμηλά εισοδήματα και δυσβάστακτο κόστος διαβίωσης.

Ένα μικρό δείγμα είναι αρκετό για να δούμε την πραγματική εικόνα. Που μόνο ευχάριστη δεν είναι. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε το philenews από την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, 276.585 άνθρωποι, ποσοστό 28,3% του πληθυσμού, βρίσκονται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη. Με ετήσιο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις €16.550. Και 145.506 άνθρωποι, σχεδόν ένας στους επτά, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλές στατιστικές καταγραφές. Είναι άνθρωποι που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Είναι οικογένειες που μετρούν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι συνταξιούχοι που αναγκάζονται να επιλέξουν ποιες υποχρεώσεις θα αφήσουν απλήρωτες.

Μάλιστα, μέσα από τα στοιχεία της έκθεσης, καταρρίπτεται και ένας μύθος. Η φτώχεια δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, οι εργαζόμενοι αποτελούν το 37% και οι συνταξιούχοι το 36,3%. Με άλλα λόγια, η εργασία δεν εξασφαλίζει πάντοτε αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ για σημαντικό μέρος των ηλικιωμένων η σύνταξη δεν επαρκεί για να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες.

Παράλληλα με όλα αυτά, έρχεται και η στέγαση να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Το 27,4% της κατώτερης εισοδηματικής τάξης καθυστέρησε την πληρωμή ενοικίου ή στεγαστικού δανείου. Στην κατώτερη μεσαία τάξη, το ποσοστό φτάνει το 15,9%.

Είναι εδώ που η εικόνα της μεσαίας τάξης ως στυλοβάτης της κοινωνικής συνοχής γίνεται γκρίζα. Γιατί μπορεί να συγκεντρώνει το 64,2% του πληθυσμού, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα νοικοκυριά της απολαμβάνουν οικονομική ασφάλεια. Όταν το κόστος στέγασης, οι λογαριασμοί και οι καθημερινές ανάγκες απορροφούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, η απόσταση από την οικονομική ασφυξία μικραίνει επικίνδυνα.

Τα 12 μέτρα της Κυβέρνησης, λοιπόν, είναι καλοδεχούμενα. Δεν αρκούν, όμως, για να αλλάξουν αυτή την πραγματικότητα. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσωρινές ανάσες, όταν η οικονομική πίεση έχει γίνει καθημερινότητα.

Χρειάζονται μόνιμες παρεμβάσεις. Απαιτείται ουσιαστική αύξηση στους μισθούς. Αυτό, βεβαίως, δεν μπορεί να το αποφασίσει η όποια Κυβέρνηση. Μπορεί, όμως, να ασκήσει με πολλούς τρόπους πίεση προς τους εργοδότες. Μπορεί για παράδειγμα να προτάξει την καταβολή ΑΤΑ για όλους τους εργαζομένους, με αυστηρούς ελέγχους για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου.

Μπορεί να επιβάλει μόνιμη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και καυσίμων. Όπως και ουσιαστική ανακούφιση από τις φορολογικές επιβαρύνσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υποσχέθηκαν στους πολίτες ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έφερνε εξοικονομήσεις και μειώσεις;

Πώς φτάσαμε σε αντίθετα αποτελέσματα; Πώς δικαιολογείται, για παράδειγμα, ένα μονάρι στην Έγκωμη να πληρώνει σήμερα €200 για σκύβαλα, όταν πριν από την μεταρρύθμιση πλήρωνε €120;

Η Κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να παρουσιάζει τα μέτρα της ως απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Οι αριθμοί, όμως, δεν επιτρέπουν πανηγυρισμούς. Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε ξανά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τους τελευταίους 12 μήνες, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα.

72% των Κυπρίων δηλώνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρισμού έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό την αγοραστική τους δύναμη. Μάλιστα, ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η πραγματική διάσταση της κοινωνικής πίεσης αποκαλύπτεται ακόμη πιο καθαρά στις καθημερινές στερήσεις. Το 47% των Κυπρίων έχει περιορίσει τις καθημερινές δαπάνες για τρόφιμα ή για την υγεία. Διαβάστε το ξανά: Σχεδόν ένας στους δύο αναγκάζεται να κάνει οικονομίες ακόμη και στο φαγητό ή στην υγεία του! Ποσοστό 25% των πολιτών έχει μειώσει τη θέρμανση. Ένας στους πέντε έχει χρεωθεί, έχει αναζητήσει οικονομική βοήθεια ή έχει καθυστερήσει να πληρώσει λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι πόσα μέτρα ανακοινώνονται κάθε φορά που η κοινωνία ασφυκτιά. Είναι αν η οικονομική πολιτική διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος, ο χαμηλοσυνταξιούχος και η οικογένεια που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Χωρίς να περιμένουν την επόμενη εξαγγελία για να πάρουν μια στιγμιαία ανάσα.

Η κοινωνική συνοχή δεν οικοδομείται με προσωρινές ανάσες. Οικοδομείται όταν η ανάπτυξη μεταφράζεται σε αξιοπρεπή διαβίωση για όλους. Όταν η οικονομική πολιτική κρίνεται όχι από τα εκατομμύρια που ανακοινώνει, αλλά από το αν καταφέρνει να βγάλει τους ανθρώπους από την οικονομική ασφυξία.