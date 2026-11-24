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Πίσω από την εικόνα της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει η μεσαία τάξη στην Κύπρο, κρύβεται μια έντονη κοινωνική και στεγαστική πίεση για σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού.

Τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (CYSTAT) για τον «πληθυσμό κατά εισοδηματική τάξη» (Νοέμβριος 2026), στο πλαίσιο της έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2025, καταγράφουν με ακρίβεια τις ανισότητες, αναδεικνύοντας το κόστος στέγασης στον υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα οικονομικής ασφυξίας.

Αν και το εθνικό διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε στα €22.066, σημαντικό είναι το στοιχείο ότι 276.585 πολίτες (ποσοστό 28,3%) παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, με ετήσιο ισοδύναμο εισόδημα που δεν ξεπερνά τα €16.550. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι 145.506 άνθρωποι -σχεδόν ένας στους επτά κατοίκους του νησιού (14,9%)- ζουν σε κίνδυνο φτώχειας, έχοντας εισοδήματα κάτω από το όριο των €13.240.

Η έκθεση της CYSTAT καταρρίπτει τον μύθο ότι η φτώχεια αφορά αποκλειστικά όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Στην κατώτερη εισοδηματική τάξη (πληθυσμός 16 ετών και άνω), οι άνεργοι αποτελούν μόλις το 5,9%. Την πλειοψηφία συνθέτουν δύο μεγάλες ομάδες:

Οι εργαζόμενοι (37,0%): Πρόκειται για τους λεγόμενους «εργαζόμενους φτωχούς», των οποίων οι απολαβές δεν επαρκούν για να τους ανεβάσουν πάνω από το κατώφλι των €16.550.

Οι συνταξιούχοι (36,3%): Οι πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω καταλαμβάνουν το 30,5% της κατώτερης τάξης (έναντι μόλις 12,8% στη μεσαία), επιβεβαιώνοντας ότι οι χαμηλές συντάξεις ωθούν μεγάλο μέρος της τρίτης ηλικίας στα όρια της επιβίωσης.

Ισχυρή πίεση δέχονται και οι πολύτεκνες οικογένειες: τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά αποτελούν το 16,1% της κατώτερης τάξης, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο της μεσαίας (7,7%) και της ανώτερης τάξης (6,6%).

Μέγα πρόβλημα η στέγαση

Το πιο ηχηρό καμπανάκι της έρευνας χτυπά στο μέτωπο της στέγασης. Το 2025, το 27,4% των ατόμων της κατώτερης εισοδηματικής τάξης έζησε σε νοικοκυριά που καθυστέρησαν στην αποπληρωμή δόσεων στεγαστικού δανείου ή ενοικίου – ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με τη μεσαία τάξη (8,2%) και εξαπλάσιο σε σχέση με την ανώτερη (4,5%), ενώ ειδικά στην κατώτερη μεσαία τάξη των 211.870 πολιτών οι καθυστερήσεις φτάνουν το 15,9%.

Παράλληλα, τα έξοδα στέγασης (ενοίκιο, τόκοι και αποπληρωμή κεφαλαίου δανείου, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συντήρηση και φόροι) «ροκανίζουν» δυσανάλογα το εισόδημα των ευάλωτων νοικοκυριών, μειώνοντας το διάμεσο εισόδημα της κατώτερης τάξης κατά 17,4% (από €12.925 σε €10.681), έναντι 11,2% στη μεσαία τάξη και 9,3% στην ανώτερη.

Στον αντίποδα, η μεσαία εισοδηματική τάξη (εισοδήματα από €16.551 έως €44.132) παραμένει ο στυλοβάτης της κοινωνικής συνοχής, συγκεντρώνοντας το 64,2% του πληθυσμού (627.785 άτομα). Διαχρονικά, από το 2011 μέχρι σήμερα, το ποσοστό της παραμένει σταθερά πάνω από το 60%, με μοναδική παρένθεση την τριετία 2014–2016 μετά την οικονομική κρίση (όταν υποχώρησε στο 58,6% το 2015).

Αντίθετα, η ανώτερη τάξη μειώθηκε από 9,1% το 2011 (και 10,6% το 2015) σε 7,5% το 2025. Σημειώνεται ότι το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα προκύπτει διαιρώντας το συνολικό καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις με το ισοδύναμο μέγεθός του (1ος ενήλικας = 1,0 μονάδα, υπόλοιπα άτομα 14+ ετών = 0,5 μονάδες, άτομα κάτω των 14 ετών = 0,3 μονάδες).