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Ορατό μοιάζει το σενάριο να καταλήξει σε αρραβώνα το αμοιβαίο φλερτ που αναπτύσσεται τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ. Πληροφορίες από τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις, συγκλίνουν σε μια υπό εξέλιξη διαδικασία συνεννόησης, η οποία αυτή τη στιγμή δείχνει να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες θετικής κατάληξης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψουν ανατροπές στην πορεία, όμως τα σημάδια για την ώρα είναι θετικά. Οι δύο πλευρές βαδίζουν στον ίδιο δρόμο στα βασικά σημεία ως προς το πλαίσιο και τον χαρακτήρα που θα έχει μια ενδεχόμενη συμμαχία. Πλέον, απομένει να τοποθετηθεί το πιο δύσκολο κομμάτι του παζλ, που αφορά το όνομα που θα αποτελέσει τον φορέα της προοδευτικής αλλαγής και που είναι ικανό να φέρει εις πέρας την αποστολή για αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου.

Δίπλα σε ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ ενδέχεται να στοιχηθούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Τα κόμματα αυτά θα μπορούσε να είναι, υπό προϋποθέσεις, η Άμεση Δημοκρατία, το Volt και η ΕΔΕΚ. Το Volt με τη νέα του ηγεσία έχει συναντήσει το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ, με τις πρώτες ενδείξεις να είναι επίσης θετικές σε σχέση με τις βασικές πολιτικές και τον στόχο μιας προοδευτικής αλλαγής.

Η ΕΔΕΚ προετοιμάζεται για εκλογή νέας ηγεσίας, κατ’ επέκταση μέχρι να γίνει αυτό δεν είναι σε θέση να συμμετέχει στη συζήτηση. Οι προοδευτικές δυνάμεις ελπίζουν σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με την ΕΔΕΚ, η οποία υπό την ηγεσία της Σοφίας Χριστοδούλου- Μακρή δίνει έμφαση σε κοινωνικές πολιτικές.

Όσον αφορά το ΔΗΚΟ, οι γέφυρες που επιχείρησε να ρίξει ο Ζαχαρίας Κουλίας στο ΑΚΕΛ γκρεμίστηκαν μέσα σε δυο μερόνυχτα. Άλλωστε μια τέτοια εξέλιξη θα απομάκρυνε και τις πιθανότητες συνεννόησης με το ΑΛΜΑ, το οποίο δεν ήταν πρόθυμο ούτως ή άλλως να συζητήσει συνεργασία με το ΔΗΚΟ.

Για τους Οικολόγους και τη ΔΗΠΑ, δεν διατηρούνται αρκετές ελπίδες συμπόρευσης, χωρίς να αποκλείεται να αλλάξουν τα δεδομένα στην πορεία.

Μετρούν κοινά και προχωρούν

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Στέφανου Στεφάνου συνάντηση με ηγετικά στελέχη του κινήματος ΑΛΜΑ. Τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ πλαισίωσε στη συνάντηση ο κεντρικός οργανωτικός γραμματέας του κόμματος, Χάρης Καραμάνος, ενώ από το ΑΛΜΑ συμμετείχαν ο επικεφαλής του κόμματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο αναπληρωτής επικεφαλής, Χαρίδημος Τσούκας, και ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, Παναγιώτης Ευαγγελίδης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση ανάμεσα στις δύο ηγεσίες και μετά την ολοκλήρωση της τα μηνύματα που διαρρέουν είναι θετικά. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μίλησε για ένα πολύ καλό κλίμα, με τον Στέφανο Στεφάνου να συμφωνεί και να προσθέτει πως διαπιστώθηκε μεγάλη συναντίληψη σε κομβικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι.

Πηγές από το ΑΛΜΑ που μίλησαν στο philenews κρίνουν ως ιδιαίτερα σημαντική τη θέση του ΑΚΕΛ για αναγκαίες αλλαγές στους θεσμούς, ένα σημείο το οποίο συμβαδίζει πλήρω ς με την προμετωπίδα του κόμματος τους για αναθέσμιση του κράτους.

Το εν λόγω σημείο συμπεριλαμβάνεται και στους επτά άξονες που παρουσίασε ο Στέφανος Στεφάνου στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές.

Ώρα για ονόματα

Η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχει ακόμα καθοριστεί, αλλά αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Εκεί, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανό να γίνει ανταλλαγή προτάσεων για ονόματα.

Τη δεδομένη στιγμή εξελίσσεται μια δημόσια συζήτηση γύρω από τον οικονομολόγο Τάσο Γασεμίδη. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε ευθέως ότι αν τεθεί το όνομα του στο τραπέζι, το ΑΛΜΑ θα μπορούσε να το συζητήσει.

Το ΑΚΕΛ από την πλευρά του κρατά προς το παρόν τα χαρτιά του κλειστά, ωστόσο το γεγονός πως το όνομα του συζητείται δημοσίως εδώ και βδομάδες και δεν έχει αποκλειστεί, ενδεχομένως να λέει κάτι. Πιθανή συμφωνία ΑΚΕΛ- ΑΛΜΑ για συμμαχία θεωρείται εκ των πραγμάτων βέβαιο πως θα λειτουργήσει εις βάρος μιας υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη, δεδομένης της δεδηλωμένης άρνησης του κόμματος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ακόμα και να συζητήσει το ενδεχόμενο στήριξης του πρώην διαπραγματευτή.

ΑΛΜΑ: Το plan A και το plan B

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με δημόσιες τοποθετήσεις του μέσα στη βδομάδα έθεσε ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο, τόσο για τις προθέσεις του κινήματος ΑΛΜΑ, όσο και για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το plan A για το ΑΛΜΑ είναι εξεύρεση κοινού εδάφους με άλλες πολιτικές δυνάμεις, με στόχο μια συλλογική προσπάθεια για αλλαγή διακυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του Κινήματος προειδοποίησε μάλιστα πως αν αυτή η προσπάθεια ναυαγήσει, όλοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να εξηγήσουν στον λαό που επιθυμεί αλλαγή πορείας τους λόγους για τους οποίους δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε μια συμμαχία που θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Το plan B, σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ναυαγίου της προσπάθειας σύμπτυξης συνεργασιών. Σε αυτό το σενάριο το ΑΛΜΑ θα κατέλθει αυτόνομα στον πρώτο γύρο των εκλογών και στον δεύτερο θα ζυγίσει τις επιλογές που θα έχει ενώπιον του.

Σε αυτόνομη κάθοδο οι επιλογές είναι δύο: Οδυσσέας Μιχαηλίδης ή Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η δεύτερη δηλώνει πως θεωρεί ως καταλληλότερο τον πρώτο, παράλληλα όμως υποστηρίζει ότι δέχεται από εκείνον πιέσεις για να είναι αυτή η υποψήφια. Για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι γνωστό πως θα ήθελε η αυτόνομη κάθοδος να ήταν το plan A.

Οι πληροφορίες στο παρασκήνιο την θέλουν μάλιστα να μην βλέπει θετικά τη συμμαχία με τον πρώην πολιτικό της χώρο. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι τι θα πράξει η ίδια στην περίπτωση που ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταλήξει σε συμφωνία με το ΑΚΕΛ.

Από το ΑΛΜΑ υπογραμμίζεται πως η βουλεύτρια τους τυπικά και θεσμικά δεν συμμετέχει στα όργανα του κόμματος που θα λάβουν αποφάσεις, ενώ σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί δικαίωμα βέτο. Αυτό που ξεκαθάρισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι πως η άποψη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου θα είναι σεβαστή, θέτοντας όμως και την εξής κόκκινη γραμμή: Να μην ενταχθεί σε επιτελείο άλλου υποψηφίου από εκείνου που θα επιλέξει να υποστηρίξει το ΑΛΜΑ.