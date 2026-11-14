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Με επιστολές προς τις ηγεσίες τριών σοσιαλιστικών οργανισμών, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου–Μακρή κατήγγειλε τη στάση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αττάλεια.

Στις επιστολές της προς το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Σοσιαλιστική Διεθνή, η κ. Χριστοδούλου–Μακρή υποστηρίζει ότι ο κ. Ερντογάν παρέλειψε αρχικά να προσκαλέσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι η πρόσκληση που απεστάλη στη συνέχεια δεν έφερε την υπογραφή του.

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρει επίσης ότι, κατά την υποδοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ο Τούρκος πρόεδρος αποχώρησε από την είσοδο του χώρου της συνόδου και αρνήθηκε να υποδεχθεί τον κ. Χριστοδουλίδη. Χαρακτηρίζει τη στάση του παραβίαση των κανόνων εθιμοταξίας.

Στις επιστολές γίνεται επίσης αναφορά στην πρόσκληση προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η οποία, κατά την πρόεδρο της ΕΔΕΚ, παραβιάζει τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η κ. Χριστοδούλου–Μακρή ζητά από τους τρεις οργανισμούς να αποδοκιμάσουν τη συμπεριφορά του Τούρκου προέδρου.