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Η υπόθεση με την ουκρανική ιστοσελίδα «Ειρηνοποιός» (Myrotvorets) αναδείχθηκε από τον «Φιλελεύθερο» την περασμένη Δευτέρα.

Θυμίζουμε ότι ο Φειδίας Παναγιώτου εισήχθη στην ειδική μακροσκελή λίστα που καταρτίζει η ιστοσελίδα, μέσω της οποίας δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία δημόσιων προσώπων που θεωρούνται (κατά τη γνώμη των ιδρυτών του ιστότοπου) απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής στην προκειμένη θεωρείται ως «όργανο προπαγάνδας» του Κρεμλίνου. Για το θέμα ενημερώσαμε γραπτώς από την πρώτη στιγμή τον Φειδία και συγκεκριμένα την Κυριακή (8/11). Τον καλέσαμε επανειλημμένα και τηλεφωνικώς. Θέλαμε να ζητήσουμε τοποθέτηση. Δεν ανταποκρίθηκε ούτε ο ίδιος, ούτε στενός του συνεργάτης. Την επομένη τον συναντήσαμε τυχαία στο αεροδρόμιο και του ζητήσαμε σχόλιο, αλλά δεν είχε οτιδήποτε να πει. Επέλεξε να τοποθετηθεί μέρες αργότερα σε προσωπικό του video και να υποστηρίξει πως το όνομά του τοποθετήθηκε «σε επικίνδυνη λίστα» γιατί αρκετοί απ΄ όσους έχουν περιληφθεί σ΄ αυτήν έχασαν τη ζωή τους.

Εδώ και πολλά χρόνια αρμόδια θεσμικά όργανα ζήτησαν από την Ουκρανία να ελέγξει ποινικά το έργο της ιστοσελίδας, όχι γιατί δολοφονείται όποιος περιλαμβάνεται στον κατάλογο, αλλά γιατί στοχοποιούνται άνθρωποι και δημοσιοποιούνται προσωπικά τους δεδομένα. Δεν θα την έλεγες λίστα θανάτου με αυτά τα δεδομένα…

Φ.Μ.