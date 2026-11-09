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Στη λίστα της αμφιλεγόμενης ουκρανικής ιστοσελίδας «myrotvorets» («ειρηνοποιός»), που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από αρμόδια σώματα, τοποθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή Ελληνοκύπριος ευρωβουλευτής.

Ο λόγος για τον Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος συμπεριλήφθηκε σε έναν μακροσκελή κατάλογο με αξιωματούχους και γενικότερα δημόσια πρόσωπα, τα οποία κατά την γνώμη των διαχειριστών της ιστοσελίδας έχουν ενεργήσει κατά των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας.

«Ο ευρωβουλευτής από την Κύπρο, Παναγιώτου, καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων του ‘Μιροτβόρετς’» αναφέρεται σε σχετικό ρωσόφωνο δημοσίευμα που εντοπίσαμε. Ο Παναγιώτου παρουσιάζεται από τον ιστότοπο ως όργανο «ρωσικής προπαγάνδας» που προβαίνει συνείδητα σε πράξεις υπέρ της Μόσχας.

«Διάδοση αφηγημάτων»

Ο «Φ» κατέληξε και στον σύνδεσμο που οδηγεί στο σχετικό δημοσίευμα του «myrotvorets» για τον Φειδία Παναγιώτου, ημερομηνίας 6/11/2026. Ο τελευταίος παρουσιάζεται να ενήργησε εχθρικά προς τα ουκρανικά συμφέροντα. Ενδεικτικά, κάτω από το όνομά του και την ημερομηνία γέννησής του σημειώνονται τα ακόλουθα:

>> Συμμετοχή σε πράξεις ανθρωπιστικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

>> Χειραγώγηση πληροφοριών δημόσιου ενδιαφέροντος.

>> Διάδοση αφηγημάτων της ρωσικής προπαγάνδας. Συμμετοχή σε δραστηριότητες ενημέρωσης και προπαγάνδας του Ρώσου επιτιθέμενου.

>> Δημόσια υποστήριξη της ρωσικής επιθετικότητας.

Τα ταξίδια

Ακολούθως, καταγράφονται επιγραμματικά ειδήσεις που δημοσιεύτηκαν και παρουσιάζουν ενέργειες και τοποθετήσεις του που σχετίζονται με το Κρεμλίνο, από την εκλογή του ως ευρωβουλευτή μέχρι σήμερα.

Γίνεται αναφορά σε δυο ταξίδια του στη Ρωσία, το 2023 και το 2025, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως σημειώνουν οι συντελεστές της ιστοσελίδας, είχε επισκεφτεί την Κόκκινη Πλατεία και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν, μέλος του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία».

Παρουσιάζονται και δηλώσεις που φέρεται να έκανε για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, αλλά και «αμφιλεγόμενη τοποθέτηση σχετικά με τον εκτοπισμό παιδιών από την Ουκρανία». Γίνεται λόγος και για σχετικό ψήφισμα σε σχέση με το θέμα των ανηλίκων και τη στάση που τήρησε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας καταλήγει ως εξής: «Το Κέντρο «Μιροτβόρετς» ζητεί από τις Αρχές επιβολής του νόμου να θεωρήσουν την παρούσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα ως καταγγελία για τη διάπραξη από τον συγκεκριμένο πολίτη ενσυνείδητων πράξεων κατά της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της ειρήνης, της ασφάλειας της ανθρωπότητας και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και άλλων παραβάσεων του νόμου».

G7 και θεσμοί

Η ιστοσελίδα «Μιροτβόρετς» δεν έχει διασυνδεθεί επίσημα με την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Επιπλέον, το γεγονός ότι διατηρεί βάση δεδομένων με προσωπικά στοιχεία πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων αξιωματούχων, έχει προκαλέσει αντιδράσεις διεθνώς από επίσημα σώματα, αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις.

Ενδεικτικό είναι ότι η μαζική δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων δημοσιογράφων στον συγκεκριμένο ιστότοπο, είχε προκαλέσει την αντίδραση των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) στις 2/6/2016. Σχετική ανακοίνωση σε κυβερνητική ιστοσελίδα του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωνε: «Οι πρέσβεις των χωρών της G7 εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις πρόσφατες μαζικές δημοσιοποιήσεις προσωπικών δεδομένων δημοσιογράφων στον ιστότοπο Myrotvorets. Αυτό αντιβαίνει τόσο στο πνεύμα όσο και στο γράμμα της ουκρανικής νομοθεσίας, η οποία ορίζει ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να δημοσιοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεση του ίδιου του ατόμου».

Εξάλλου, δημοσιεύματα από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι και πρόσφατα φανερώνουν ότι -μεταξύ άλλων- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και ο ΟΑΣΕ έχουν επέμβει για το θέμα, με την ουκρανική κυβέρνηση να καλείται όπως επιληφθεί του ζητήματος και να διερευνήσει τις ενδεχόμενες παρανομίες από τη μαζική δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι σύμφωνα με έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών, ημερομηνίας 11/5/2026, η Ουκρανία ενημέρωσε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την έναρξη ενοποιημένης ποινικής διαδικασίας σχετικά με την παράνομη συλλογή και διάδοση προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας Myrotvorets (Μιροτβόρετς).

Κατά καιρούς δημοσιεύματα ευρωπαϊκών Μέσων έχουν διασυνδέσει την ιστοσελίδα με πρώην αξιωματούχους υπηρεσιών της Ουκρανίας, ενώ έχει ασκηθεί κριτική στους συντελεστές της με την αιτιολογία ότι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης.

Ο «Φ» επιχείρησε να επικοινωνήσει επανειλημμένα τηλεφωνικώς και γραπτώς με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και συνεργάτη του, αντιστοίχως, για να λάβει θέση. Δεν υπήρξε, ωστόσο, ανταπόκριση.