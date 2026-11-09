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Ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγείται εκ νέου σήμερα, Δευτέρα (9/11) ο 43χρονος Σύρος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα. Η γυναίκα δολοφονήθηκε στην κατοικία του στις 21 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη γραπτή ομολογία του, την επόμενη ημέρα μετέφερε τη σορό της και την απέκρυψε σε λάκκο αποχέτευσης, σε χωράφι της στην περιοχή του Σαϊττά.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένεται να ζητήσουν την ανανέωση της κράτησής του, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις επί των τεκμηρίων και να συμπληρωθεί ο ανακριτικός φάκελος. Ο 43χρονος αντιμετωπίζει το σοβαρότατο αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι ανακριτές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, η οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του «philenews», ο 43χρονος φέρεται να συνεργάζεται πλήρως με τις διωκτικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν υποδείξεων του ιδίου, εντοπίστηκαν το κινητό τηλέφωνο της 61χρονης, καθώς και προσωπικά της αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η τσάντα της.

Το κινητό τηλέφωνο της Όλγας Βασιλίεβα εντοπίστηκε στον βυθό της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Μονής, και έχει διαβιβαστεί στα δικανικά εργαστήρια της Αστυνομίας για επιστημονικές εξετάσεις. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να ανακτηθούν δεδομένα που ενδεχομένως να ρίξουν φως σε πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στη γραπτή ομολογία του, ο 43χρονος παρέλαβε την Όλγα Βασιλίεβα από την περιοχή της Λινοπέτρας και τη μετέφερε στην κατοικία του. Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, η 61χρονη τον προσέβαλε λόγω της καταγωγής του, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει στο κεφάλι με σφυρί.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές εξετάζουν διεξοδικά τις κινήσεις του 43χρονου τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι οικονομικές συναλλαγές, καθώς και στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου της 61χρονης. Παράλληλα, συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για τις επαφές και τις κινήσεις του 43χρονου, με τους ανακριτές να επιχειρούν να συνθέσουν πλήρως το παζλ των γεγονότων πριν και μετά το έγκλημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση των κινήσεων του 43χρονου μετά τη δολοφονία αφού ο 43χρονος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο πριν διαφύγει για την Βηρυτό. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί συνδρομή μέσω της Interpol, προκειμένου να διενεργηθούν πρόσθετες εξετάσεις. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον όχι μόνο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η δολοφονία και στη μεταφορά της σορού στον Σαϊττά, αλλά και στις οικονομικές συναλλαγές, στις επαφές και στις μετέπειτα ενέργειες του 43χρονου.

Το τελευταίο αντίο στην Όλγα

Συγκλονισμένοι από τον βίαιο θάνατο της 61χρονης, οι οικείοι της την αποχαιρετούν με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, κάνοντας λόγο για μια αγαπημένη μητέρα και φίλη, με εξαιρετική μόρφωση, ισχυρό χαρακτήρα και βαθιά πίστη στον Θεό.

Στο μήνυμά τους περιγράφουν την Όλγα ως μια γυναίκα με μεγάλη καλοσύνη, ευσπλαχνία και αγάπη για τη ζωή, η οποία ξεχώριζε για την αποφασιστικότητα, την ειλικρίνεια και την επιθυμία της για νέα γνώση. Όπως αναφέρουν, ο θάνατός της αποτελεί ανεπανόρθωτη απώλεια, ενώ η μνήμη και η φωτεινή προσωπικότητά της θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές τους.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, στις 10:30 το πρωί, στη Ρωσική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, στην περιοχή Καλογήρων της Λεμεσού.