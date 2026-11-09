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Η Κύπρος αναδεικνύεται σε «χρυσοφόρο» πυλώνα για τους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του εννεαμήνου 2026. Οι δραστηριότητες στο νησί παράγουν πλέον πάνω από το 20% των συνολικών κερδών των δύο ομίλων Eurobank και Alpha Bank συνδυαστικά, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους επιλογή για επιθετική επέκταση στην κυπριακή αγορά. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος έχει μετατραπεί από μια περιφερειακή αγορά σε βασική μηχανή παραγωγής εσόδων.

Η Eurobank έχει ήδη δημιουργήσει το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο νησί, ενώ η Alpha Bank επεκτείνεται επιθετικά μέσω εξαγορών (AstroBank), εκμεταλλευόμενες τις υψηλές αποδόσεις και τα ισχυρά μακροοικονομικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2026 αναδεικνύουν μια νέα πραγματικότητα. Η Κύπρος δεν είναι πλέον απλώς ένα «παράρτημα» για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά μια υπερ-κερδοφόρα αγορά που θωρακίζει τους ομίλους, χρηματοδοτεί τη μερισματική τους πολιτική και οδηγεί την αναβάθμιση των στόχων τους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η Κύπρος προσφέρει σχεδόν το 1/3 της κερδοφορίας της Eurobank. H Eurobank στην Κύπρο λειτουργεί ως βασικός κόμβος για τη διεθνή επιχειρηματικότητα (Shipping, Tech hubs). Ο όμιλος παρουσίασε μια εξαιρετικά ισχυρή εικόνα, με το μέγεθος του ισολογισμού της στην Κύπρο να αντανακλά την ηγετική της πλέον θέση στο νησί μετά τη νομική συγχώνευση της Eurobank Cyprus και της Ελληνικής Τράπεζας (κάτω από το brand Eurobank Limited).

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από την Κύπρο άγγιξαν τα €356 εκατ., αποτελώντας το 29,4% των συνολικών προσαρμοσμένων κερδών του Ομίλου (€1,21 δισ.). Τα περιουσιακά στοιχεία που αναλογούν στην Κύπρο ανήλθαν στα €29,4 δισ.. Πρόκειται για το 25,7% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου (€114,2 δισ.), ξεπερνώντας κατά πολύ τη Βουλγαρία (€14,8 δισ.). Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο εκτινάχθηκαν στα €24,3 δισ. (το 27,9% των συνολικών καταθέσεων του Ομίλου). Τα συνολικά δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €9,3 δισ., δείχνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει τεράστια πλεονάζουσα ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει ιδιώτες και νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αναφορά στην κυπριακή οικονομία έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, στη δήλωσή του που συνοδεύει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου. Επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ξεχωρίζουν στο ευρωπαϊκό περιβάλλον λόγω των ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων και της ταχείας αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους τους.

Για την Alpha Bank, η διεθνής δραστηριότητα (στην οποία δεσπόζει η Κύπρος, ειδικά μετά την πρόσφατη εξαγορά της AstroBank) αποτελεί τον βασικό άξονα οργανικής ανάπτυξης εκτός Ελλάδας. Τα καθαρά κέρδη των διεθνών δραστηριοτήτων ανήλθαν στα €79 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 13% σε ετήσια βάση. Τα τελικά ανακοινωθέντα καθαρά κέρδη της διεθνούς δραστηριότητας διαμορφώθηκαν στα €57 εκατ.. Βάσει του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της Alpha Bank, η στρατηγική για την Κύπρο εστιάζει στην ταχεία ανάπτυξη χορηγήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω συνεργειών και τη σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Wealth Management), αξιοποιώντας την κλίμακα της AstroBank.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, στο Investor Day του Ομίλου στην Αθήνα. Η Κύπρος αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά του ομίλου και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εσόδων του.

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως αγορά με σημαντικά περιθώρια κατάκτησης νέου μεριδίου. Η Alpha Bank στοχεύει σε ετήσια αύξηση των δανείων της στην Κύπρο κατά περίπου 13% μέχρι το 2030, έναντι εκτιμώμενης ετήσιας ανάπτυξης της αγοράς κατά 4%-5% Ενδεικτικό της δυναμικής που είχε αναπτύξει η τράπεζα πριν από την εξαγορά της AstroBank είναι το γεγονός ότι εξασφάλιζε περίπου το 11% των νέων χορηγήσεων στην αγορά, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιό της στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δανείων.

Για την Alpha Bank η Κύπρος, αποτελεί επίσης βάση για την εξυπηρέτηση διεθνών επιχειρήσεων και πελατών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, με βασικό πυλώνα την Κύπρο, αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου το 18% των συνολικών κερδών το 2030. Η διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι ο συνδυασμός της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, της διευρυμένης τραπεζικής παρουσίας μετά την εξαγορά της AstroBank και της ενίσχυσης των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορεί να καταστήσει την Κύπρο ακόμη σημαντικότερο πυλώνα κερδοφορίας και διαφοροποίησης για τον Όμιλο.

Tα σκήπτρα του εγχώριου ηγέτη στην Κύπρο

Η Τράπεζα Κύπρου επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση της ως ο εγχώριος χρηματοπιστωτικός ηγέτης, παρουσιάζοντας μια εξαιρετικά ισχυρή οικονομική εικόνα για το εννεάμηνο του 2026. Η τράπεζα εκμεταλλεύεται πλήρως τα θετικά μακροοικονομικά θεμελιώδη της κυπριακής οικονομίας και την υψηλή της επιθετική θωράκιση, προχωρώντας σε αναβάθμιση των στόχων κερδοφορίας της για το σύνολο του έτους.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αναδεικνύουν έναν οργανισμό με κορυφαία αποδοτικότητα, μηδενικό ρίσκο στον ισολογισμό και ισχυρή παραγωγή κεφαλαίων που στηρίζει άμεσα τη μερισματική πολιτική προς τους μετόχους του. Η λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας κινήθηκε σε σταθερά ανοδική τροχιά, υποστηριζόμενη από τα ισχυρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Η Τράπεζα Κύπρου όχι μόνο διατηρεί τα σκήπτρα του συστήματος με δείκτη NPL στο ιστορικό 1,0%, αλλά πατάει γκάζι στην ανάπτυξη.

Αναβάθμισε τους στόχους κερδοφορίας της, διοχέτευσε €2,4 δισ. σε νέα δάνεια στην αγορά και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο απορροφώντας το χαρτοφυλάκιο της CDB Bank, την ώρα που οι κεφαλαιακοί της δείκτες (CET1 20,6%) βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης. Η τράπεζα δεν «κάθεται» πάνω στα κεφάλαιά της, αλλά στηρίζει ενεργά την κυπριακή αγορά. Στο εννεάμηνο διοχέτευσε €2,4 δισ. σε νέα δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να αυξάνεται κατά 9% ετησίως (φτάνοντας τα €11,6 δισ.).

Τρία βασικά της σύγκρισης μεταξύ των τραπεζών

•Μάχη των Καταθέσεων (€23,5 δισ. vs €24,3 δισ.): Η Eurobank Limited, ενσωματώνοντας την Ελληνική Τράπεζα, κατάφερε να ξεπεράσει ελαφρώς την Τράπεζα Κύπρου σε συνολικές καταθέσεις. Ωστόσο, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το πλεονέκτημα της παραδοσιακής, σταθερής καταθετικής βάσης από τη λιανική αγορά (κυπριακά νοικοκυριά).

•Διαχείριση Ρευστότητας: Η Eurobank Limited έχει τον χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις (~38%), πράγμα που σημαίνει ότι έχει τεράστια «καύσιμα» (€15 δισ. ελεύθερα κεφάλαια) για μεγάλα έργα ή τοποθετήσεις στην ΕΚΤ. Από την άλλη, η Τράπεζα Κύπρου είναι πιο ενεργή στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, έχοντας ήδη δώσει €2,4 δισ. σε νέα δάνεια το 2026.

•Ρόλος της Alpha Bank: Αν και μικρότερη σε μέγεθος ισολογισμού σε σχέση με τους δυο άλλους ομίλους, η Alpha Bank (μέσω της AstroBank) καταγράφει την πιο εντυπωσιακή οργανική δυναμική με τα έσοδα από τόκους και προμήθειες να ενισχύονται κατά 64%-65%. Λειτουργεί ως ένας εξαιρετικά ευέλικτος παίκτης που «κλέβει» μερίδιο αγοράς, στοχεύοντας σε ετήσια ανάπτυξη χορηγήσεων 13% όταν η υπόλοιπη αγορά κινείται στο 4-5%.





