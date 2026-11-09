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Συννεφιά, βροχές και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τις βραδινές ώρες, λίγο πάνω από το μηδέν, περιλαμβάνει η πρόγνωση του καιρού. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής υψηλή πίεση. Η σχετικά ψυχρή αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί υποχωρεί σταδιακά από αύριο.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν παροδικά, μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και σχετικά ψυχρός, ενώ τοπικά στα παράλια και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Το βράδυ ενδέχεται να σημειωθούν βροχές κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.