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Δύο παγωμένα μερόνυχτα την Κυριακή και τη Δευτέρα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, χωρίς να αναμένονται, ωστόσο, προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, δήλωσε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, Ανδρέας Χρυσάνθου.

Ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι σήμερα Σάββατο σημειώθηκαν βροχές στις νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές του Τρόοδους, στην περιοχή των Λευκάρων, που ενδεχομένως να εξελιχθούν σε καταιγίδες μέχρι το βράδυ, οπόταν ο καιρός θα καταστεί αίθριος.

Την Κυριακή δεν αποκλείεται σύντομη βροχή στις ορεινές περιοχές, συνέχισε, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με κάποιες παροδικές συννεφιές.

Την Τρίτη το βράδυ προβλέπονται κάποιες βροχές στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, είπε αναφέροντας ότι την Τετάρτη αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός στις πλείστες περιοχές με κάποιες βροχές μετά το μεσημέρι στα ορεινά.

Σημαντικότερο χαρακτηριστικό του καιρού, σημείωσε, είναι η σχετικά ψυχρή αέρια μάζα που θα επηρεάζει την Κύπρο από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τη Δευτέρα που θα ρίξει τις θερμοκρασίες χαμηλότερα από τις κανονικές της εποχής. Συγκεκριμένα θα πέσουν δύο με τρεις βαθμούς Κελσίου σε σχέση με το Σάββατο και θα κυμανθούν γύρω στους 18 με 20 Κελσίου στο εσωτερικό και τα παράλια και περί τους 3 με 4 βαθμούς το βράδυ στις ορεινές περιοχές

Προβλέπεται ότι την Κυριακή και τη Δευτέρα οι ημέρες και οι νύχτες να είναι ψυχρές, αλλά μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη αναμένεται ότι η θερμοκρασία θα ανέβει για να επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, επεσήμανε ο κ. Χρυσάνθου.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. δεν περιλαμβάνει φαινόμενα που να εμπίπτουν στο πεδίο των προειδοποιήσεων από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

ΚΥΠΕ