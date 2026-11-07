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Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή.

Σήμερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν αρχικά μεμονωμένη βροχή στα βορειοδυτικά και αργότερα μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα βορειοανατολικά και βορειοδυτικά, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και αργά το απόγευμα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά μέτριοι 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες αναμένεται μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή και μικρή άνοδο μέχρι την Τρίτη για να κυμαίνεται κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.