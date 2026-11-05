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Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση μέχρι την Κυριακή.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμ. Μετεωρολογίας

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα βόρεια. Αργότερα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές με το ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Το Σάββατο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, αρχικά στα παράλια και μετά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά και σε νότιες περιοχές του νησιού. Την Κυριακή ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.