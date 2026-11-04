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Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και σε άλλες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και στα νότια παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά, ορεινά και νοτιοανατολικά. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν το απόγευμα μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.