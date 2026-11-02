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Βροχές και καταιγίδες, κυρίως τοπικού χαρακτήρα, αναμένονται από αύριο, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και το εσωτερικό.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.