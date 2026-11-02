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Δύο τυχερά δελτία αναδείχθηκαν νικητές στην πρώτη κατηγορία (5+1) της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ, εξασφαλίζοντας από €500.000 το καθένα.
Παράλληλα, οκτώ δελτία πέτυχαν πέντε σωστούς αριθμούς, κερδίζοντας από €100.000 στη δεύτερη κατηγορία.
Οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα ήταν: 11, 20, 27, 34, 43.
Τζόκερ ο αριθμός 19
Στην επόμενη κλήρωση, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, το ποσό που θα διανεμηθεί στην πρώτη κατηγορία ανέρχεται σε τουλάχιστον €1 εκατομμύριο.
Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.