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Δύο τυχερά δελτία αναδείχθηκαν νικητές στην πρώτη κατηγορία (5+1) της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ, εξασφαλίζοντας από €500.000 το καθένα.

Παράλληλα, οκτώ δελτία πέτυχαν πέντε σωστούς αριθμούς, κερδίζοντας από €100.000 στη δεύτερη κατηγορία.

Οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα ήταν: 11, 20, 27, 34, 43.

Τζόκερ ο αριθμός 19

Στην επόμενη κλήρωση, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, το ποσό που θα διανεμηθεί στην πρώτη κατηγορία ανέρχεται σε τουλάχιστον €1 εκατομμύριο.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.