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Την επανεκκίνηση της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μέσω του ουκρανικού δικτύου αγωγών, επιδιώκουν οι ΗΠΑ, εντείνοντας από τον Σεπτέμβριο τις πιέσεις για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εξαγωγών. Η αμερικανική πρωτοβουλία εντάσσεται στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με επίκεντρο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές στην ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η ιδέα, που εισηγούνται οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας, για να παρακάμπτονται ευρωπαϊκές κυρώσεις σε ισχύ, δημιουργώντας ταυτόχρονα δυνητικά πολύ κερδοφόρα ευκαιρία για αμερικανούς επενδυτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της WSJ.

protothema.gr