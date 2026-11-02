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Ξεκινάμε με έναν καθησυχασμό για τους φίλους και κυρίως τους εχθρούς που έχουν έγνοια για τον παγκόσμιο ή τον κυπριακό αντισημιτισμό: Τα παρακάτω δεν υποκινούνται από κάτι τέτοιο. Να μην ανησυχούν, δεν θέλουμε να εξαφανιστούν οι Εβραίοι του κόσμου, δεν έχουμε πρόβλημα με τον Ιουδαϊσμό ούτε τους θεωρούμε φυλή κατώτερη. Δεν θεωρούμε καν άξιο συζήτησης τον φυλετισμό ως κοσμοαντίληψη, αν τους καθησυχάζει παραπάνω.

Πάμε στα πιο σοβαρά. Εξ αφορμής της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για την Εβραϊκή Συναγωγή στη Λάρνακα, επαναλαμβάνουμε την κατάσταση στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Λευκωσία. Οι περιπτώσεις είναι παρόμοιες. Λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και την επίθεση στη Χαμάς, τα μέτρα γύρω από τα δύο κτήρια γιγαντώθηκαν σε εξωφρενικό βαθμό και αυτοί που την πληρώνουν είναι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με όσα έθεσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα μέτρα ασφαλείας για τη Συναγωγή στη Λάρνακα ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Όπως ανέφερε, ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο παραμένει αποκλεισμένο εδώ και τρία χρόνια, με τους περιορισμούς να έχουν οδηγήσει επιχειρήσεις σε οικονομικό μαρασμό και την καθημερινότητα των δημοτών ανυπόφορη.

Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ήταν η έλλειψη ενημέρωσης και επιφυλάχθηκε να επανέλθει γραπτώς. Για την πρεσβεία δεν έγινε συζήτηση, αλλά πιθανώς να μην είναι ενημερωμένος ούτε για την κατάσταση εκεί ο κύριος Φυτιρής.

Να την επαναλάβουμε: Η διέλευση των κατοίκων είναι δύσκολη εδώ και χρόνια, ακόμα και πριν την 7η Οκτωβρίου 2023. Από τότε, όμως, η Αστυνομία έχει κλείσει τη διέλευση από τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην οδό Εμμανουήλ Ροΐδη και ο μόνος τρόπος να πάει κάποιος σπίτι του είναι να κάνει τον κύκλο και να περάσει μπροστά από την είσοδο της πρεσβείας. Περίεργο που θεωρείται πιο ασφαλές αυτό αλλά τέλος πάντων. Στον δε μοναδικό δρόμο που μπορεί κανείς να διασχίσει έχουν τοποθετηθεί τεράστιοι τσιμεντόλιθοι, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτόχρονη διέλευση δύο οχημάτων στον δρόμο μπροστά από την πρεσβεία, δηλαδή στις οδούς Σπυρίδωνος Βάση και Ιωάννη Γρυπάρη. Κάποτε, μέλος της αστυνομίας μας απάντησε ότι οι τσιμεντόλιθοι είναι για να αποκρουστεί τανκ ή επίθεση αυτοκτονίας. Η δε Ιωάννη Γρυπάρη παραμένει αδιέξοδη εδώ και δεκαετίες.

Σαν να μη φτάνουν αυτές οι φαεινές ιδέες με την αποκοπή δρόμων, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ανυπόφορη και από τους ανθρώπους της ασφάλειας της πρεσβείας. Με πολιτικά και χωρίς διακριτικά, εισβάλλουν -παρδόν- στις πολυκατοικίες και στις αυλές των σπιτιών, μάλλον για να βρουν εκρηκτικά ή τρομοκράτες. Στο φτωχό μυαλό μας, αυτό είναι παράνομο και διερωτόμαστε ποιος τους έδωσε την άδεια για την παραβίαση του ασύλου.

Ας περάσει ένα πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης ή και οι βουλευτές που ξέρουν για τη Συναγωγή αλλά όχι για την πρεσβεία. Να δουν το μαύρο χάλι μιας γειτονιάς που παραμένει όμηρη ενός ξένου κράτους και πολλά αστυνομικά όργανα που κάνουν τα χατήρια, δέχονται εντολές και θέτουν μια πρεσβεία πάνω από τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι κι αυτό τίμημα της συμμαχίας με το Ισραήλ; Θα σεβαστεί αυτό το κράτος τους πολίτες του ή να απομακρύνουν μόνοι τους τα κιγκλιδώματα της Αστυνομίας;